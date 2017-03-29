Джордж Майкл похоронен в Лондоне через три месяца после смерти

Знаменитого певца Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря прошлого года, похоронили в среду на кладбище Хайгейт, неподалеку от его дома на севере Лондона.

Как рассказал BBC агент певца, похороны были закрытыми и прошли при участии родственников и близких друзей исполнителя. На церемонии присутствовали также партнер Майкла по дуэту Wham! Эндрю Риджли, певица Хелен ДеМак, актер и музыкант Мартин Кемп.

«Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла прошли сегодня. Семья и друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом на скромной, закрытой церемонии», — гласит заявление семьи Майкла.

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Aizvērt Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA







Поклонников, которые не смогли проводить кумира в последний путь, поблагодарили за их любовь и поддержку, выраженную в многочисленных сообщениях.

Отмечается, что Майкл обрел последний приют в западном, закрытом для посещения, секторе Хайгетского кладбища рядом с могилой его матери Лесли.



















Aizvērt Легендарный британский певец Джордж Майкл REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA







Певец ушел из жизни в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир. По официальным данным, смерть наступила в результате естественных причин.

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