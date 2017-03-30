Экстренно госпитализированный Николай Носков пришел в сознание

Николай Носков
 

Николай Носков. Фото: Кадр из видео

Российский певец Николай Носков, на днях попавший в больницу в Подмосковье, переведен в реабилитационный центр по рекомендациям врачей. Об этом стало известно из сообщений на официальном сайте артиста.

В пресс-службе музыканта отметили, что состояние здоровья Носкова оценивается сейчас врачами как стабильное.

Сегодня Николай Носков пришел в сознание и начал дышать самостоятельно. По сообщениям представителя артиста, его жизни уже ничто не угрожает.

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На следующей неделе состоится консилиум, по результатам которого врачи определят дату операции.

Ранее сообщалось, что Носков попал в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино» в Подмосковье.

Отмечалось, что певца готовят к операции по удалению тромба в шейном отделе.

Николай Носков выступал в составе групп «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай», а также выпустил пять сольных альбомов.

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