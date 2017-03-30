Леонардо Ди Каприо ежемесячно тратит 25 тысяч долларов на косметические процедуры

В последнее время Ди Каприо очень редко появляется на публике, практически весь 2016 год посвятив общественной работе – и, как сообщает источник, уходу за собой. В свете приближающегося 42-го дня рождения Ди Каприо, как сообщается, вдруг озаботился надвигающейся старостью и теперь тратит до 25 тысяч в месяц на омолаживающие процедуры.

Голливудский актер, в прошлом году получивший свой первый «Оскар» как лучший актер за роль в драме «Выживший», экспериментирует с самыми разными процедурами, которые способны отсрочить старение – от традиционных косметологических хитростей до процедур омоложения кожи с помощью лазера и, как утверждает источник, даже филлеров.

«Лео делает уколы филлеров годами», добавляет источник. «Он почти помешался на возрасте и хочет сделать все возможное, чтобы подольше оставаться молодым».

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При этом, как утверждают источники из окружения актера, Ди Каприо не готов отказаться от алкоголя – злоупотребление которым, в первую очередь, и ускоряет старение.



















Aizvērt Голливудский актер Леонардо Ди Каприо Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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