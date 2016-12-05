Алла Пугачева публично обратилась к бывшему зятю

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: COVI/Scanpix

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила обратиться к бывшему зятю и экс-супругу ее дочери Кристины Орбакайте в его день рождения. Певица написала приятные слова и поблегодарила за внука. Подпичсики присоединились к поздравлениям.

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29 марта российский исполнитель и музыкант Владимир Пресняков отметил 49-летие. Друзья и близкие поздравили Преснякова не только лично, но и в соцсетях. Одно из самых неожиданных и трогательных посланий своему бывшему зятю оставила Алла Пугачева. Пугачева никогда не скрывала, что считает певца частью своей большой семьи.

«С днем рождения, сынок, и спасибо за чудесного внука», - подписала совместное фото Владимира и Никиты звезда.

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С днем рождения,сынок и спасибо за чудесного внука.

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Поклонники тут же принлись обсуждать пост. «Внук классный! Молодцы родители и бабушка!», «Добрые парнишки, оба! Чистые сердца. Счастья им!», «Какие же вы все дружные», «Присоединяюсь к вашим словам! Внук - парень, что надо!» - написали фолловеры Примадонны.

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков познакомились в конце 80-х, когда были еще совсем юными. Музыканту на тот момент было 18 лет, а девушке 15.

Брак молодых людей просуществовал 10 лет, но в какой-то момент Кристина приняла решение уйти от мужа. В этом союзе у пары родился сын Никита, который тоже занимается музыкальным творчеством. Несмотря на то, что Владимир тяжело перенес развод, сейчас экс-супруги не избегают общения на семейных праздниках.

Пусть Ваше Сердце купается в ЛЮБВИ всегда

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Уже несколько лет Пресняков счастлив с Натальей Подольской, с которой воспитывает сына Артемия. По словам близких, певица полностью изменила Владимира, а он, в свою очередь, старается уступать и угождать ей во всем.

Друзья Мои это маленький Никитка 23 года назад и Тёмка сейчас! Кто-то добрый и мудрый направляет их!!!

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