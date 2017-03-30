Маленькую дочь Екатерины Климовой показали публике

Екатерина Климова
 

Екатерина Климова. Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Своего четвертого ребенка, дочку Беллу, известная российская актриса родила в 2015 году. Отцом девочки стал актер Гела Месхи.

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Супруги-актеры Екатерина Климова и Гела Месхи оказались гостями шоу «Вечерний Ургант», во время съемок которого публике и показали ребенка звездной пары.

Родители не стали выбирать «парадные» снимки своего чада и продемонстрировали «неформальные» кадры с малышкой.

На одном из них маленькая Белла смешно расплывается в улыбке, на другом – перепачкана чем-то сладким.

Рассказывая о личной жизни, артисты признались, что искра любви между ними вспыхнула, когда оба работали на съемках многосерийного фильма «Волчье солнце». Гела Месхи поделился: увидев Екатерину в первый раз, он был буквально поражен ее красотой и влюбился в будущую жену с первого же взгляда.

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Напомним, Климова и Месхи скрытно поженились весной 2015 года после очень короткого романа. До этого актриса с тремя детьми жила в браке с Игорем Петренко – их союз считался крепким до тех пор, пока в прессу не просочились сведения об изменах и скандалах между супругами.

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