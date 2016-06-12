Видео эпатажного эстонского стилиста не дает покоя соцсетям

Пожалуй, самый эпатажный в Эстонии парикмахер, стилист и модель Алексей Солтан сделал себе к весне игривые локоны, а прихорошившись, взялся заряжать поклонников весенним позитивом!

Харизматичный Алексей делится свежими фото и видео в социальных сетях. Веселая музыка, солнышко и красавец Солтан за рулем авто: строит глазки и сексуально облизывает губы. Как вам такое зрелище?

and our fashion trip to Riga started ✨✨✨🌟🌟💫💫🎉🎉🎶🎶😈 #dontgiveafuck #fabulous #rigafashionweek #fashionismyprofession #sexymf #imperatrice A post shared by Aleksei (@soltanaleksei) on Mar 29, 2017 at 5:21am PDT

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Кстати,

девочки в Instagram пищат от восторга: «Не знакома с человеком, но как можно быть таким красивым и идеальным?!».

Nu i mne mozno nakonec odno foto v lifte😂🙈🙈🎉💃 nastroenie pozvoljaet✨✨🌟🔥🔥🚨💃💃💃#imperatrice #fashionismyprofession #sexymf #rigafashionweek #fabulous #malemodel #fashion A post shared by Aleksei (@soltanaleksei) on Mar 29, 2017 at 9:27am PDT

Судя по геолокациям на фото стилиста, сейчас он находится в Риге и посещает показы Riga Fashion Week, так что не удивляйтесь, если встретите его на одной из столичных улиц.

😋🍑👸🙈🙉🙊✨✨✨🌟🌟🌟💫💫 A post shared by Aleksei (@soltanaleksei) on Feb 25, 2017 at 12:51pm PST

☀️✨🌴🌈🌊💃🍸 A post shared by Aleksei (@soltanaleksei) on Oct 20, 2016 at 6:45am PDT

miss my hair😢😜.. but thnx my girls for new hairstyle!!!!! 👍🔥😋😘🙏💃🍸🍸⭐️⭐️⭐️ A post shared by Aleksei (@soltanaleksei) on Sep 20, 2016 at 7:11am PDT

✅flashback....😉 #fashion #modeling #public #provocateur #shock #hot #celebrity #dontgiveafuck A post shared by Aleksei (@soltanaleksei) on Jun 12, 2016 at 4:32pm PDT











































































































Aizvērt Стиль гостей третьего дня RFW Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET



















































Aizvērt Стиль гостей церемонии вручения Национальной премии в области моды 2016 Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET











































































































Aizvērt Стильные гости на открытии 26-й Рижской недели моды Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts







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