Видео эпатажного эстонского стилиста не дает покоя соцсетям

Алексей Солтан
 

Алексей Солтан. Фото: Каспарс Меинертс/TVNET

Пожалуй, самый эпатажный в Эстонии парикмахер, стилист и модель Алексей Солтан сделал себе к весне игривые локоны, а прихорошившись, взялся заряжать поклонников весенним позитивом!

Харизматичный Алексей делится свежими фото и видео в социальных сетях. Веселая музыка, солнышко и красавец Солтан за рулем авто: строит глазки и сексуально облизывает губы. Как вам такое зрелище?

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Кстати,

девочки в Instagram пищат от восторга: «Не знакома с человеком, но как можно быть таким красивым и идеальным?!».

Судя по геолокациям на фото стилиста, сейчас он находится в Риге и посещает показы Riga Fashion Week, так что не удивляйтесь, если встретите его на одной из столичных улиц.

😋🍑👸🙈🙉🙊✨✨✨🌟🌟🌟💫💫

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☀️✨🌴🌈🌊💃🍸

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✅flashback....😉 #fashion #modeling #public #provocateur #shock #hot #celebrity #dontgiveafuck

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Стиль гостей третьего дня RFW

Фото: Стиль гостей третьего дня RFW1

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Фото: Стиль гостей церемонии вручения Национальной премии в области моды 20160

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