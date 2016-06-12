Видео эпатажного эстонского стилиста не дает покоя соцсетям

Пожалуй, самый эпатажный в Эстонии парикмахер, стилист и модель Алексей Солтан сделал себе к весне игривые локоны, а прихорошившись, взялся заряжать поклонников весенним позитивом!
Харизматичный Алексей делится свежими фото и видео в социальных сетях. Веселая музыка, солнышко и красавец Солтан за рулем авто: строит глазки и сексуально облизывает губы. Как вам такое зрелище?
Кстати,
девочки в Instagram пищат от восторга: «Не знакома с человеком, но как можно быть таким красивым и идеальным?!».
Судя по геолокациям на фото стилиста, сейчас он находится в Риге и посещает показы Riga Fashion Week, так что не удивляйтесь, если встретите его на одной из столичных улиц.
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