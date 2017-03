Видео эпатажного эстонского стилиста не дает покоя соцсетям

and our fashion trip to Riga started ✨✨✨🌟🌟💫💫🎉🎉🎶🎶😈 #dontgiveafuck #fabulous #rigafashionweek #fashionismyprofession #sexymf #imperatrice

A post shared by Aleksei (@soltanaleksei) on Mar 29, 2017 at 5:21am PDT