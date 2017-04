Исхудавший и подавленный Брэд Питт шокировал поклонников (фото)

Предположительно, такие изменения стали следствием разрыва с Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние.

Известный актер Голливуда Брэд Питт за последнее время похудел до неузнаваемости и буквально шокировал поклонников своим внешним видом. Об этом сообщает Daily Mail.

Судя по сделанным папарацци фото, самый сексуальный мужчина среди живущих по признанию многих таблоидов, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует. Предположительно, такие изменения стали следствием разрыва с Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние.

Реклама

Между тем друзья Питта рассказали изданию, что он по 15 часов в день работает над съемками в новой киноленте. При этом он стал чаще слушать грустные песни, которые отражают его душевное состояние после расставания с Анджелиной Джоли.

Twitter

Gaunt Brad Pitt looks a shadow of his former self in shock new pictures https://t.co/etZBVE8ycc pic.twitter.com/W2u37C9kdB— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 30 марта 2017 г.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли разрешила бывшему мужу присоединиться к ней и детям во время отдыха в Камбодже. Сообщалось, что семейный отдых был строго засекречен. Как пишут западные СМИ, Питт тайно прилетел в Камбоджу к бывшей супруге и хорошо провел время с ней и детьми. Возможно, пара старается поддерживать иллюзию теплых отношений ради детей, но вполне может быть, что экс-супруги все же помирятся.

«Брэд постоянно летал в Камбоджу, пока снимался фильм [»Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи» (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers), режиссер Анджелина Джоли], чтобы встречаться с детьми. И во время пресс-тура Джоли он тоже был там. И хотя 75% времени дети проводили с Энджи, Питт тоже смог с ними видеться», - заверили E!News разом два источника. Уточнив, что после «все или некоторые из детей полетели с Питтом в Лос-Анджелес».

Еще по этой теме