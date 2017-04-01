Исхудавший и подавленный Брэд Питт шокировал поклонников (фото)

Брэд Питт
 

Брэд Питт. Фото: AP/Scanpix

Предположительно, такие изменения стали следствием разрыва с Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние.

Известный актер Голливуда Брэд Питт за последнее время похудел до неузнаваемости и буквально шокировал поклонников своим внешним видом. Об этом сообщает Daily Mail.

Судя по сделанным папарацци фото, самый сексуальный мужчина среди живущих по признанию многих таблоидов, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует. Предположительно, такие изменения стали следствием разрыва с Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние.

Реклама

Между тем друзья Питта рассказали изданию, что он по 15 часов в день работает над съемками в новой киноленте. При этом он стал чаще слушать грустные песни, которые отражают его душевное состояние после расставания с Анджелиной Джоли.

Twitter

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли разрешила бывшему мужу присоединиться к ней и детям во время отдыха в Камбодже. Сообщалось, что семейный отдых был строго засекречен. Как пишут западные СМИ, Питт тайно прилетел в Камбоджу к бывшей супруге и хорошо провел время с ней и детьми. Возможно, пара старается поддерживать иллюзию теплых отношений ради детей, но вполне может быть, что экс-супруги все же помирятся.

«Брэд постоянно летал в Камбоджу, пока снимался фильм [»Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи» (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers), режиссер Анджелина Джоли], чтобы встречаться с детьми. И во время пресс-тура Джоли он тоже был там. И хотя 75% времени дети проводили с Энджи, Питт тоже смог с ними видеться», - заверили E!News разом два источника. Уточнив, что после «все или некоторые из детей полетели с Питтом в Лос-Анджелес».

Еще по этой теме
Брэд Питт произвел фурор на «Золотом глобусе»

Брэд Питт произвел фурор на «Золотом глобусе»

Джоли и Питт дали друг другу шанс

Джоли и Питт дали друг другу шанс

Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом

Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 58000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть Wo&Men

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть

Красота или ужас? У удалившей 6 ребер «живой Барби» талия 36 см Wo&Men

Красота или ужас? У удалившей 6 ребер «живой Барби» талия 36 см

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео Hi-Tech

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео

Трагическое ДТП под Елгавой: машина была без техосмотра Новости

Трагическое ДТП под Елгавой: машина была без техосмотра

Смерть молодой девушки: подробности трагедии в Иманте Новости

Смерть молодой девушки: подробности трагедии в Иманте

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 