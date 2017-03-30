Секс-символ сдает позиции? Дмитрий Нагиев резко постарел

Дмитрий Нагиев удивил своих подписчиков популярной социальной сети instagram новой фотографией.
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На фото он выглядит заметно постаревшим. Что это? Вошел в образ? Подготовка Дмитрия к очередной роли?
«С виду богатырь, а в душе кокетка. Нас 4,4 млн. Загадываем желание. Чтобы сбылось — можно съесть смартфон, - подписал актер этот снимок.
Как отмечают российские СМИ, возможно, Дмитрий приступил к съемках фильма, в котором он исполняет роль Виталия Калоева - россиянина, который потерял свою семью в авиакатастрофе в 2002 году над Боденским озером в Швейцарии. Позже мужчина убил признанного виновным в трагедии авиадиспетчера.