Секс-символ сдает позиции? Дмитрий Нагиев резко постарел

Дмитрий Нагиев удивил своих подписчиков популярной социальной сети instagram новой фотографией.

На фото он выглядит заметно постаревшим. Что это? Вошел в образ? Подготовка Дмитрия к очередной роли?

«С виду богатырь, а в душе кокетка. Нас 4,4 млн. Загадываем желание. Чтобы сбылось — можно съесть смартфон, - подписал актер этот снимок.

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Instagram

С виду богатырь, а в душе кокетка. Нас 4,4 млн. Загадываем желание. Чтобы сбылось - можно съесть смартфон. A post shared by Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) on Mar 30, 2017 at 1:12am PDT

Как отмечают российские СМИ, возможно, Дмитрий приступил к съемках фильма, в котором он исполняет роль Виталия Калоева - россиянина, который потерял свою семью в авиакатастрофе в 2002 году над Боденским озером в Швейцарии. Позже мужчина убил признанного виновным в трагедии авиадиспетчера.