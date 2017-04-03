Леди Гага призналась, что страдает от хронических болей

Леди Гага
 

Леди Гага. Фото: REUTERS/Scanpix

Леди Гага, которая всегда к откровенному диалогу со своими поклонниками и журналистами, поделилась, что уже давно борется с хронической болью в тазобедренном суставе.

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В своем интервью изданию Arthritis Magazine певица рассказала, что в 2013 году получила травму во время своего турне.

Девушка перенесла сложную операцию, а теперь ей приходится бороться с остаточными явлениями перелома бедра – она постоянно испытывает боль.

Гага говорит, что сначала пыталась просто игнорировать ее, но в итоге поняла, что это не выход.

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«Никакая боль не остановит меня», - говорит поп-звезда. Учитывая, что Гага постоянно устраивает на сцене грандиозные шоу с танцами и сложными трюками, ее выдержке и силе воли можно только позавидовать.

Леди Гага выступила на Супербоуле

Фото: Леди Гага выступила на Супербоуле0

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