Хью Джекман спас жизнь партнеру по фильму

Хью Джекман
 

Хью Джекман. Фото: REUTERS/Scanpix

Хью Джекман расстался с образом Росомахи, но остался супергероем. На съемках фильма «Величайший шоумен Земли» он спас жизнь своему партнеру Заку Эфрону во время съемок сцены с открытым пламенем.

«Я очень поздно осознал, что какая-то часть пиротехники стала слишком горячей. Потом мы выбежали из здания.

Весь дом охватил огонь. На камерах все выглядело очень круто, мы поняли это уже позднее. Ночью здание догорело до основания», -

приводит рассказ Эфрона The Hollywood Reporter.

Картину о жизни скандально известного американского антрепренера и вершителя революции в индустрии развлечений Финеаса Тейлора Барнума снимает режиссер Майкл Грэйси. В фильме также задействованы Мишель Уильямс, Пол Спаркс и Ребекка Фергюсон.

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«Хью Джекман спасает тебя из горящего здания? Да это же мечта любой девчонки», - пошутил Эфрон на CinemaCon.

Актер Хью Джекман

Фото: Актер Хью Джекман0

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