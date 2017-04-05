СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений

Николай Носков
 

Николай Носков. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Известный музыкант пережил разрыв с женой Мариной несмотря на многолетний брак, - об этом сообщили профильные издания, которые ссылаются на близкого приятеля певца. В СМИ полагают, что это событие могло повлиять на здоровье артиста, который сейчас находится в больнице.

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Журналисты связались с помощницей Николая Носкова Ольгой, но ту возмутило любопытство людей, пытающихся узнать подробности личной жизни певца.

«Почему у всех появляется интерес к личной жизни такого талантливого человека, как Николай Иванович? Официально он с женой своей не разведен», - отрезала она.

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Но подобный ответ лишь укрепил мнение представителей прессы о том, что расставание супругов все же произошло.

По словам инсайдера этой информации, Носков с женой расстались без конфликтов и скандалов – «просто разошлись и все».

Напомним, что в конце марта знаменитый музыкант попал в больницу в крайне тяжелом состоянии из-за тромбоэмболии. Николаю Носкову была сделана операция по удалению тромба в шейном отделе.

Артист расстался с супругой незадолго до этого, утверждает его друг. У музыканта есть дочь, которая родилась через десять лет после свадьбы, когда певец с женой уже отчаялись стать родителями.


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