Елена Ваенга пришла к Ивану Урганту в платье с экстремальным декольте

Елена Ваенга
 

Елена Ваенга. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Российская певица Елена Ваенга удивила подписчиков своего микролога смелым образом. Артистка пришла на запись передачи «Вечерний Ургант» в платье с экстремальным декольте.

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Для выхода в свет 40-летняя певица выбрала откровенный и сексуальный наряд. На передачу Ивана Урганта Елена Ваенга пришла в черном платье с глубоким декольте.

Артистка разместила фото со съемок в Instagram. Поклонники певицы по достоинству оценили образ исполнительницы.

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#жизньартиста

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«Большая молодец, отлично выглядите», «Прекрасно выглядите!», «Бесподобно», «Очаровательная! Так держать!», «Декольте то какое», – написали под снимком подписчики.

#яиденирррро

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