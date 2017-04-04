Елена Ваенга пришла к Ивану Урганту в платье с экстремальным декольте

Российская певица Елена Ваенга удивила подписчиков своего микролога смелым образом. Артистка пришла на запись передачи «Вечерний Ургант» в платье с экстремальным декольте.

Для выхода в свет 40-летняя певица выбрала откровенный и сексуальный наряд. На передачу Ивана Урганта Елена Ваенга пришла в черном платье с глубоким декольте.

Артистка разместила фото со съемок в Instagram. Поклонники певицы по достоинству оценили образ исполнительницы.

Реклама

#жизньартиста A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Apr 4, 2017 at 1:08am PDT

«Большая молодец, отлично выглядите», «Прекрасно выглядите!», «Бесподобно», «Очаровательная! Так держать!», «Декольте то какое», – написали под снимком подписчики.

#яиденирррро A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Apr 4, 2017 at 1:15am PDT

Еще по этой теме