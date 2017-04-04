Елена Ваенга пришла к Ивану Урганту в платье с экстремальным декольте

Российская певица Елена Ваенга удивила подписчиков своего микролога смелым образом. Артистка пришла на запись передачи «Вечерний Ургант» в платье с экстремальным декольте.
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Для выхода в свет 40-летняя певица выбрала откровенный и сексуальный наряд. На передачу Ивана Урганта Елена Ваенга пришла в черном платье с глубоким декольте.
Артистка разместила фото со съемок в Instagram. Поклонники певицы по достоинству оценили образ исполнительницы.
«Большая молодец, отлично выглядите», «Прекрасно выглядите!», «Бесподобно», «Очаровательная! Так держать!», «Декольте то какое», – написали под снимком подписчики.
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