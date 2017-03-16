ФОТО: жена показала Игоря Крутого после болезни

Внешний вид российского композитора Игоря Крутого встревожил его поклонников: недавно супруга музыканта показала совместные фотографии после перенесенной им болезни.

Некоторое время назад известный российский композитор Игорь Крутой отказался от участия в шоу «Ты – супер» из-за серьезных проблем со здоровьем, сообщил портал Dni.ru.

Тогда в СМИ появилась информация о том, что музыкант перенес операцию в Лос-Анджелесе. При этом официальный представитель заявил, что встреча Крутого с врачом была запланирована давно.

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«Я знаю, что он на лечении, я с ним разговаривал, знаю что ничего страшного нет. Ему надо сделать какие-то процедуры», – сообщил представитель артиста.

В любимом цветнике🌹❤️ A post shared by @olgakroutoi on Mar 15, 2017 at 7:54pm PDT

На днях супруга Игоря Крутого Ольга выложила в своем микроблоге Instagram фото композитора. Поклонники артиста тут же отметили изменения в его внешнем облике и заподозрили неладное.

Anguilla#vacatoin A post shared by @olgakroutoi on Apr 2, 2017 at 6:59pm PDT

«Очень похудел, надеюсь, со здоровьем все в полном порядке», «Здоровья Игорю Яковлевичу, чтобы никаких больше операций и тревог!», «Что-то неважно выглядит, как будто нездоров, не дай бог», «Как похудел, тоненькие какие руки» - отметили подписчики Ольги Крутой.

St.Barths#fun#vacatoin #сладкаяпарочка A post shared by @olgakroutoi on Apr 1, 2017 at 7:04pm PDT

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