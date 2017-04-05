Мария Максакова проигнорировала день рождения собственной дочери

Мария Максакова в конце прошлого года вместе с мужем сбежала в Киев. Дети оперной певицы от первого брака остались в Москве с родственниками. После трагической смерти супруга 39-летняя артистка пока так и не вернулась в Россию — даже несмотря на то, что 5 апреля у ее дочери Людмилы был день рождения.

После убийства Дениса Вороненкова его супруга Мария Максакова никак не может прийти в себя. Певица по-прежнему находится на Украине, несмотря на то, что ей уже неоднократно предлагали вернуться в Россию.

Поводом для того, чтобы покинуть Киев, не послужил даже день рождения единственной дочери артистки, прошедший 5 апреля.

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Люся отметила праздник в кругу родственников и друзей, фотографией именинницы поделилась ее двоюродная сестра Анна Максакова.

«Моя маленькая, любимая принцесса, ты уже такая взрослая стала, будь счастлива! Мы все тебя очень любим! Я всегда рядом», — подписала трогательное фото с девочкой дебютантка бала Tatler-2016.

Моя маленькая, любимая принцесса, ты уже такая взрослая стала, будь счастлива! Мы все тебя очень любим! Я всегда рядом❤ A post shared by Аня Максакова (@a_maxakoff) on Apr 5, 2017 at 11:43am PDT

Нашла ли экс-депутат Госдумы РФ возможность поздравить дочку — можно только догадываться.





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