Да или беда? Актриса Светлана Ходченкова стала брюнеткой

Актриса, которая всегда носила длинные белокурые локоны, неожиданно показалась публике в образе роковой брюнетки. Фанаты звезды шокированы этим преображением.
34-летняя Светлана Ходченкова никогда не тяготела к радикальным бьюти-экспериментам. На протяжении ряда последних лет актрису привыкли видеть в одном образе модельного вида красавицы-блондинки.
Но вот Ходченкова выложила в Instagram фото, нешуточно взволновавшее ее подписчиков.
На этом снимке звезда предстала брюнеткой, напомнив образ Умы Турман в культовом фильме «Криминальное чтиво».
Каре из гладких темных волос, челка, броская помада на губах – этот типаж оказался прямой противоположностью устоявшемуся имиджу Ходченковой. В результате многие поклонники актрисы не удержались от критических замечаний.
«Светлана, вам совершенно не идет!» - заявили расстроенные фолловеры артистки.
Отметим, что на днях в профильных изданий прошла информация о том, что Светлана Ходченкова выходит замуж.
Актриса после непродолжительного брака и нескольких неудачных романов так и не смогла разжечь новый семейный очаг. Но, судя по сведениям в СМИ, новый бойфренд-бизнесмен не стал тянуть с предложением руки и сердца.Еще по этой теме