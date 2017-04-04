Да или беда? Актриса Светлана Ходченкова стала брюнеткой

Актриса, которая всегда носила длинные белокурые локоны, неожиданно показалась публике в образе роковой брюнетки. Фанаты звезды шокированы этим преображением.

34-летняя Светлана Ходченкова никогда не тяготела к радикальным бьюти-экспериментам. На протяжении ряда последних лет актрису привыкли видеть в одном образе модельного вида красавицы-блондинки.

Но вот Ходченкова выложила в Instagram фото, нешуточно взволновавшее ее подписчиков.

На этом снимке звезда предстала брюнеткой, напомнив образ Умы Турман в культовом фильме «Криминальное чтиво».

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#shooting 🖤 A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on Apr 4, 2017 at 11:02am PDT

Каре из гладких темных волос, челка, броская помада на губах – этот типаж оказался прямой противоположностью устоявшемуся имиджу Ходченковой. В результате многие поклонники актрисы не удержались от критических замечаний.

«Светлана, вам совершенно не идет!» - заявили расстроенные фолловеры артистки.

Отметим, что на днях в профильных изданий прошла информация о том, что Светлана Ходченкова выходит замуж.

Актриса после непродолжительного брака и нескольких неудачных романов так и не смогла разжечь новый семейный очаг. Но, судя по сведениям в СМИ, новый бойфренд-бизнесмен не стал тянуть с предложением руки и сердца.

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