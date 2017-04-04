СМИ: от Анастасии Заворотнюк ушел молодой муж

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
 

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Sputnik/Scanpix

Российская актриса Анастасия Заворотнюк невольно спровоцировала разговоры о расставании с мужем после того, как отметила день рождения. Источники информации сообщили, что фигурист Петр Чернышов не удосужился поздравить жену.

Некоторое время назад светские сплетники уже шептались о том, что в звездной семье возник разлад. День рождения актрисы профильные издания сочли знаком того, что она рассталась с мужем.

Дело в том, что свой личный праздник Анастасия Заворотнюк отметила исключительно в женском кругу – с подругами.

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Что касается Петра Чернышова, то он, как уверяет пресса, не только не пришел поздравить любимую жену, но и проигнорировал ее в этот день в Сети, ни единым словом не обмолвившись о семейном празднике.

«Семейной идиллии больше нет», - сделали вывод репортеры изданий.

Вечер в кругу подруг:)

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Напомним, актриса и фигурист поженились в 2008 году. Их союзу прочили быстрый распад, так как мужчина в нем значительно младше жены, - но этого не произошло.

Еще в прошлом году, комментируя вопросы журналистов о браке, Заворотнюк уверяла, что они с мужем вместе, и у них все хорошо.

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