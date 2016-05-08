ВИДЕО: Игорь Николаев показал, как Лайма Вайкуле выглядела 30 лет назад

31 марта известной латвийской певице Лайме Вайкуле исполнилось 63 года. В честь праздника близкой подруги и коллеги по сцене композитор Игорь Николаев в своем микроблоге Instagram разместил архивное видео и приятное поздравление.

В ролике, который был снят в 1987 году присутсвует сам Игорь Николаев и другие популярные артисты. Компания гуляет по ночной Софии.

«Это 1987-й год (30 лет назад!), мы с тобой гуляем по ночной Софии, с нами Паша Слободкин, Леша Глызин, Саша Буйнов, Вова Кузьмин – и мы совершенно не похожи на нас сегодняшних, какие-то другие люди, смешные, молодые, наивные, кучерявые, и как здорово, что я могу сегодня сказать тебе, что ты по-прежнему прекрасна, обворожительна и неотразима!», – подписал видео Николаев.

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Напомним, карьера Лаймы Вайкуле началась 51 год назад, когда она впервые, в свои 12 лет, приняла участие в конкурсе юных вокалистов в Доме культуры ВЭФ. Тогда ее талант отметили дипломом, а сама исполнительница собрала биг-бэнд и начала выступать.

Учат в школе , учат в школе , учат в школе ) A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Sep 1, 2016 at 12:00pm PDT

За плечами Вайкуле немало музыкальных конкурсов. Так, например, в 15 лет она прошла отбор и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса.

С 18 лет певица начала выступать в ресторанах, а чуть позже была выбрана солисткой знаменитого варьете «Морская жемчужина».

Кроме вокала, девушка занималась постановкой номеров, разработкой костюмов и подбором музыкантов.

В 33 года Лайма поступила в московский ГИТИС, выбрав режиссерское отделение. К тому времени она была лидером вокально-инструментально-вокального ансамбля «Лайма». В репертуаре ансамбля были эстрадные песни на латышском и русском языках, а также несколько композиций из репертуара западных звезд.

Лайма Вайкуле в 1987 году. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Первым молодую певицу заметил российский поэт Илья Резник, который предожил сотрудничество - так родилась песня «Ночной костер».

Вскоре Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым записала песню «Вернисаж». Именно эта композиция сделала латвийскую артистку по-настоящему знаменитой.

Успех Лаймы закрепил хит следующего года «Еще не вечер» и участие в творческом вевере Раймонда Паулса в концертном зале Россия. Весной того же года певица отправилась в Чехословакию на международный конкурс «Братиславская лира», где за исполнение «Вернисажа» получила приз «Золотая лира».

#лайма #вайкуле A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on May 8, 2016 at 2:15am PDT

Первый сольный концерт в России певицы прошел в 1988 году. До сих пор, вот уже на протяжении почти 30 лет, Лайма Вайкуле остается самой известной певицей из Латвии на постсоветском простанстве.

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