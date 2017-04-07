ФОТО: Линдси Лохан сменила бикини на буркини

Линдси Лохан
 

Линдси Лохан. Фото: REUTERS/Scanpix

С тех пор, как Линдси Лохан опубликовала в Инстаграме собственную фотографию в мусульманском платке, прошел не один месяц. И пока сама актриса воздерживается от комментариев, журналисты и поклонники звезды продолжают гадать, всерьез ли 30-летняя Лохан приняла ислам. Новый повод для обсуждения дали недавние фотографии знаменитости в традиционном мусульманском пляжном костюме.

Слухи о том, что Линдси Лохан собирается принять ислам, ходили в прессе еще в 2016 году, однако официального подтверждения этому до сих пор не появилось. Тем не менее сама Лохан неустанно подогревает интерес к этой теме. На днях звезда была замечена на пляже Тайланда в буркини.

На распространенных в Сети фотографиях видно, как актриса отдыхает в купальном костюме, полностью закрывающем тело и волосы.

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Этот наряд изначально придуман австралийским дизайнером Ахедой Занетти для того, чтобы девушки мусульманской веры могли посещать пляж, не нарушая традиции.

Линдси Лохан позирует в буркини

Фото: Линдси Лохан позирует в буркини0

Интересно, что на снимках Лохан словно позирует не попавшим в кадр фотографам. Это навевает мысль о том, что буркини актриса надела ради коммерческого проекта. К тому же практически сразу звезда переоделась в обычный закрытый купальник с вырезами на талии.

Пользователи Twitter также предположили, что в Тайланд Линдси прилетела на съемки рекламной кампании для собственной «скромной» линии одежды.

Таким образом, буркини, который примерила звезда, может оказаться частью еще не выпущенной fashion-коллекции.

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