Лариса Гузеева роскошно обустроила загородный дом

 

Фото: Кадр из передачи

Недавно стало известно о том, что известная российская телеведущая Лариса Гузеева после пятнадцати лет совместной жизни разошлась с супругом ресторатором Игорем Бухаровым. Звезда много времени проводит в подмосковном доме, который построил муж, который никогда не показывала поклонникам. Для программы «Идеальный ремонт» актриса сделала исключение и позволила переобустроить в жилище кухню-гостиную.

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Лариса Гузеева обратилась с просьбой сделать ремонт в кухне-гостиной площадью 55 квадратных метров. Дизайнеры предложили ведущей ремонт в викторианском стиле. Роскошный интерьер восхитил Гузееву.

«Это гениально! Такая красота! Что-то невероятное просто. Как раз то, что мне и было нужно. Мне все очень нравится. Это просто в десятку. Все продумано, очень здорово! Спасибо всем, кто работал над этим проектом», -

поблагодарила Лариса авторов новой кухни-гостиной.

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Стоит отметить, что семья, по признанию ведущей, была против ремонта, считая, что все и так идеально. Но Гузеева решила рискнуть. Смотрите на видео, что получиось!

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