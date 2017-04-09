Папин модник: фолловеры Лазарева восхищены стилем его 2-летнего сына

Сергей Лазарев
 

Сергей Лазарев. Фото: Sputnik/Scanpix

Теперь, когда все поклонники Сергея Лазарева знают о том, что у него есть сын, певец периодически радует их свежими снимками с малышом. Очередное фото с маленьким Никитой появилось в блоге 34-летнего артиста 10 апреля.

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Сергей Лазарев решил добавить положительных эмоций в непростой день понедельник и опубликовал в Инстаграме новый снимок с подросшим сыном Никитой.

Трогательный кадр был сделан в аэропорту Майами, где певец отдыхал последние несколько дней.

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Запечатлев момент прощания с малышом, артист выложил фото и написал: «Мы провожаем папу».

"Мы провожаем Пааааапу..." (с) #скромняга #лазаревмладший #мимими

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on

«Ого, какие вы уже большие!», «И не скажешь, что 2,5 годика», «Никитка! Лапочка, стильный — весь в папу», — принялись комментировать пост артиста его фанаты.

Фолловеры также выразили надежду, что в скором времени Сергей все-таки перестанет скрывать лицо сына. Однако пока исполнитель не торопится показывать своего кроху посторонним…

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