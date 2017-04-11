Рэпер 50 Cent ударил фанатку кулаком в грудь во время выступления

Рэпер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent
 

Рэпер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent. Фото: AP/Scanpix

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, на концерте популярного рэпера 50 Cent одна из фанаток получила от своего кумира удар кулаком.

Все случилось в тот момент, когда 50 Cent общался со зрительным залом. Он протянул руку одной из стоящих у сцены поклонниц, но девушке оказалось мало простого рукопожатия: ухватившись за руку исполнителя, она потянула его к себе, в результате стоявший на краю сцены музыкант не удержал равновесия. В ответ на неожиданные действия фанатки он размахнулся и ударил ее кулаком в грудь.

После произошедшего он извинился перед девушкой и в знак примирения пригласил подняться с ним на сцену.

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