ФОТО: Дима Билан решил поработать в Риге

12 апреля в «Арене Рига» пройдет сольный концерт известного российского певца Димы Билана. Исполнитель прибыл в латвийскую столицу за пару дней до своего выступления, чтобы заняться творчеством с местными профессионалами.
Популярный российский певец Дима Билан известен не только как сольный исполнитель, но и как бессменный наставник вокального шоу «Голос». Сейчас Билан руководит своими подопечными в четвертом сезоне проекта «Голос. Дети».Еще по этой теме
Несмотря на невероятную занятость, Дима Билан приехал в Латвию за пару дней до своего сольного концерта в «Арене».
В его микроблоге Instagram появилось фото, сделанное в рижской студии звукозаписи Factory Sounds Studio. Там вместе с латвийским продюсером Гинтом Станкевичем исполнитель, вероятно, работал над новым музыкальным материалом.
Стоит отметить, что Гинт Станкевич работает со многими известными артистами, среди которых Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, Наталья Подольская и многие другие.
Накануне Дима Билан выступил с юбилейными концертами в Таллине и Тарту.