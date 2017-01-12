ФОТО: Дима Билан решил поработать в Риге

12 апреля в «Арене Рига» пройдет сольный концерт известного российского певца Димы Билана. Исполнитель прибыл в латвийскую столицу за пару дней до своего выступления, чтобы заняться творчеством с местными профессионалами.

Популярный российский певец Дима Билан известен не только как сольный исполнитель, но и как бессменный наставник вокального шоу «Голос». Сейчас Билан руководит своими подопечными в четвертом сезоне проекта «Голос. Дети».

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Несмотря на невероятную занятость, Дима Билан приехал в Латвию за пару дней до своего сольного концерта в «Арене».

В его микроблоге Instagram появилось фото, сделанное в рижской студии звукозаписи Factory Sounds Studio. Там вместе с латвийским продюсером Гинтом Станкевичем исполнитель, вероятно, работал над новым музыкальным материалом.

@gintsstankevics заехал на студию в Риге #Рига немного поработать !✌🏼@Riga #Riga #билан #димабилан #bilan #dimabilan A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Apr 11, 2017 at 7:14am PDT

Стоит отметить, что Гинт Станкевич работает со многими известными артистами, среди которых Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, Наталья Подольская и многие другие.

Ir lielisks iemesls svinēt! Vislabākie vēlējumi vislabākajam Maestro! #RaimondsPauls A post shared by Gints Stankevics (@gintsstankevics) on Jan 12, 2017 at 4:14am PST

Накануне Дима Билан выступил с юбилейными концертами в Таллине и Тарту.

#Таллин ❤️💎🤘🏼 #билан #димабилан #bilan #dimabilan #tallinn A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Apr 9, 2017 at 12:43pm PDT