ФОТО: Дима Билан решил поработать в Риге

Дима Билан
 

Дима Билан. Фото: instagram.com

12 апреля в «Арене Рига» пройдет сольный концерт известного российского певца Димы Билана. Исполнитель прибыл в латвийскую столицу за пару дней до своего выступления, чтобы заняться творчеством с местными профессионалами.

Популярный российский певец Дима Билан известен не только как сольный исполнитель, но и как бессменный наставник вокального шоу «Голос». Сейчас Билан руководит своими подопечными в четвертом сезоне проекта «Голос. Дети».

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Несмотря на невероятную занятость, Дима Билан приехал в Латвию за пару дней до своего сольного концерта в «Арене».

В его микроблоге Instagram появилось фото, сделанное в рижской студии звукозаписи Factory Sounds Studio. Там вместе с латвийским продюсером Гинтом Станкевичем исполнитель, вероятно, работал над новым музыкальным материалом.

Стоит отметить, что Гинт Станкевич работает со многими известными артистами, среди которых Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, Наталья Подольская и многие другие.

Ir lielisks iemesls svinēt! Vislabākie vēlējumi vislabākajam Maestro! #RaimondsPauls

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Накануне Дима Билан выступил с юбилейными концертами в Таллине и Тарту.

#Таллин ❤️💎🤘🏼 #билан #димабилан #bilan #dimabilan #tallinn

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