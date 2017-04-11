Анна Седокова восстанавливается после тяжелых родов

Недавно во всем мире случился настоящий бэби-бум. Вот и 34-летняя Анна Седокова стала матерью в третий раз. На днях певица познакомила с маленьким братиком своих дочерей, а также намекнула, что роды прошли далеко не так гладко.
Анна Седокова довольно долго скрывала свою беременность от фанатов.
В последнее время певица предпочитает не делиться с фолловерами подробностями своей личной жизни. Поэтому интернет-пользователи до сих пор могут только догадываться, кто же является женихом Анны и отцом ее третьего ребенка. О том, что Седокова родила, тоже стало известно не сразу.
Буквально на днях певица поблагодарила подписчиков за поздравления и подтвердила появление малыша на свет.
Также Анна намекнула, что роды проходили тяжело: «Потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти, но кажется сейчас все позади (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)».
Позднее к певице приехали дочери, которые поддержали маму: «Спасибо! Я и моя самая верная поддержка, опора, смысл жизни и сама жизнь».
Привет ❤ Да это правда . Мы родились ❤️ Спасибо ВАМ огромное за поздравления , спасибо за бесконечные смс , DM, письма с пожеланиями счастья , нам очень очень приятно . Было немного сложновато эти дни , как нибудь потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти , но кажется сейчас все позади . Мы все вместе , только что покушали и он уже заснул , а я решила ВАМ написать ❤ МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ❤ 🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣 #ВылупилсяМалыш ❤
Сейчас Седокова восстанавливается после тяжелых родов, и поклонники надеются, что в самом скором времени она сможет выписаться из роддома и вернуться домой.Еще по этой теме