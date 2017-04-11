Анна Седокова восстанавливается после тяжелых родов

Недавно во всем мире случился настоящий бэби-бум. Вот и 34-летняя Анна Седокова стала матерью в третий раз. На днях певица познакомила с маленьким братиком своих дочерей, а также намекнула, что роды прошли далеко не так гладко.

Анна Седокова довольно долго скрывала свою беременность от фанатов.

В последнее время певица предпочитает не делиться с фолловерами подробностями своей личной жизни. Поэтому интернет-пользователи до сих пор могут только догадываться, кто же является женихом Анны и отцом ее третьего ребенка. О том, что Седокова родила, тоже стало известно не сразу.

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Буквально на днях певица поблагодарила подписчиков за поздравления и подтвердила появление малыша на свет.

СПАСИБО ❤Мы ВАС тоже очень очень ❤❤❤ Я и моя самая верная поддержка , опора , смысл жизни и сама ЖИЗНЬ ❤ A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Apr 11, 2017 at 5:18am PDT

Также Анна намекнула, что роды проходили тяжело: «Потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти, но кажется сейчас все позади (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)».

Позднее к певице приехали дочери, которые поддержали маму: «Спасибо! Я и моя самая верная поддержка, опора, смысл жизни и сама жизнь».

Сейчас Седокова восстанавливается после тяжелых родов, и поклонники надеются, что в самом скором времени она сможет выписаться из роддома и вернуться домой.

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