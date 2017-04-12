«Крошечная лапочка»: 43-летняя Натали показала новорожденного сына

7 апреля 43-летняя российская певица Натали родила третьего ребенка. У певицы и ее мужа Александра Рудина появился сын. 12 апреля артистка поделилась в Инстаграме первым снимком мальчика.

На днях певица Натали выписалась из роддома после рождения третьего сына. Как сообщает издание «Комсомольская правда», счастливые родители назвали ребенка Евгением.

12 апреля в Инстаграме исполнительницы хита «О Боже, какой мужчина!» появился трогательный снимок с младенцем. На фотографии изображена его крохотная рука.

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«Не верится, что когда-то старшие дети тоже такими были. Рост самого старшего сейчас 187. А тут такая крошечная лапочка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — Прим.ред.)», — подписала нежный кадр певица.

Фанатам артистки очень понравилось первое фото, и они оставили под ним теплые комментарии: «Счастья вам! Пусть малыш растет здоровеньким на радость вам!», «Поздравляю от всей души! Крепкого здоровья вашему сыночку!», «Растите крепкими, здоровыми и большими», «Вы большая молодец, что решили родить в таком возрасте! Это счастье, это наша жизнь!».

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