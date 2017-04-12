«Крошечная лапочка»: 43-летняя Натали показала новорожденного сына

Натали
 

Натали. Фото: instagram.com

7 апреля 43-летняя российская певица Натали родила третьего ребенка. У певицы и ее мужа Александра Рудина появился сын. 12 апреля артистка поделилась в Инстаграме первым снимком мальчика.

На днях певица Натали выписалась из роддома после рождения третьего сына. Как сообщает издание «Комсомольская правда», счастливые родители назвали ребенка Евгением.

12 апреля в Инстаграме исполнительницы хита «О Боже, какой мужчина!» появился трогательный снимок с младенцем. На фотографии изображена его крохотная рука.

Реклама

«Не верится, что когда-то старшие дети тоже такими были. Рост самого старшего сейчас 187. А тут такая крошечная лапочка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — Прим.ред.)», — подписала нежный кадр певица.

Фанатам артистки очень понравилось первое фото, и они оставили под ним теплые комментарии: «Счастья вам! Пусть малыш растет здоровеньким на радость вам!», «Поздравляю от всей души! Крепкого здоровья вашему сыночку!», «Растите крепкими, здоровыми и большими», «Вы большая молодец, что решили родить в таком возрасте! Это счастье, это наша жизнь!».

Еще по этой теме
Анна Седокова восстанавливается после тяжелых родов

Анна Седокова восстанавливается после тяжелых родов

Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Родившая Теона Дольникова катастрофически располнела

Родившая Теона Дольникова катастрофически располнела


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть Hi-Tech

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть

Смотрите! Вселяющий ужас бассейн на небоскребе Hi-Tech

Смотрите! Вселяющий ужас бассейн на небоскребе

Что происходит, когда на скорости 220 км/час отказывают тормоза Hi-Tech

Что происходит, когда на скорости 220 км/час отказывают тормоза

Пожар на Горе крестов: поджигатель признался, зачем это сделал Новости

Пожар на Горе крестов: поджигатель признался, зачем это сделал

ФОТО: криминальная находка в центре сортировки почты Omniva Новости

ФОТО: криминальная находка в центре сортировки почты Omniva

Певцы

Звездные дети

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 