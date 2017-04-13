Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов выпал из окна

Еще недавно фанаты радовались за 31-летнего Василия Степанова, который, спустя долгое время, решил вернуться в кинематограф. Однако на днях стало известно, что актер, ставший знаменитым благодаря роли в «Обитаемом острове», выпал из окна своей московской квартиры и был доставлен в больницу.

После главной роли в «Обитаемом острове» критики пророчили, что Василий Степанов станет одной из самых востребованных звезд отечественного кинематографа, но этого так и не случилось.

Актер впал в длительную депрессию, перестал появляться в свете. И только в октябре 2016-го наметилось улучшение. Василия пригласили сняться в кино о войне. Однако вскоре после этого Степанов сломал себе позвоночник и несколько месяцев был прикован к постели.

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Брат актера поделился тогда с журналистами, что не представляет, когда Василий сможет вернуться к работе с такой травмой. Но черная полоса в жизни звезды «Обитаемого острова» не заканчивается.

На днях портал Life.ru сообщил, что

Степанов выпал из окна пятого этажа. В больнице у актера диагностировали переломы костей таза, правого плеча и обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

Журналисты взяли комментарий у бывшей девушки Василия. «Это придумывает его мать, чтобы на них снова обратили внимание. Я сейчас узнаю, действительно ли он выбросился из окна, но я сомневаюсь. Если это правда, то он сделал это от слабости», — уверена Дарья Егорова.

По словам некоторых очевидцев, актер шагнул из окна намеренно, но о попытке суицида говорить пока рано. После посещения больницы Степанов отказался от госпитализации. Мы желаем Василию скорейшего выздоровления.







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