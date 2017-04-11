Викторию Лопыреву с трудом можно узнать на новых фото

В последнее время Виктория Лопырева публикует в Инстаграме кадры, на которых она не похожа сама на себя. То ли из-за слишком яркого макияжа, то ли из-за обилия ретуши 33-летняя телеведущая напоминает куклу, что настораживает некоторых фанатов. Интернет-пользователи просят 33-летнюю Мисс Россию-2003 поменьше фотошопить снимки, но она не реагирует на подобные просьбы.
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Виктория Лопырева активно ведет Инстаграм и ежедневно публикует новые эффектные кадры.
Особенно популярны в блоге блондинки селфи: они всегда собирают максимальное количество «лайков» и множество восторженных комментариев.
Но в последнее время под подобными снимками стали все чаще появляться возмущенные сообщения.
Дело в том, что красавица слишком увлеклась различными редакторами.
Поклонникам все сложнее узнавать блондинку на свежих фото: ее кожа раз от раза становится все глаже, глаза — все больше, губы — все пухлее. «Как кукла…», «У Вас зеленые глаза, почему на фото вдруг карие?», «Что то не похожа на себя совсем», — озадаченно пишут Лопыревой фанаты.
Но Виктория оставляет подобные комментарии без ответа… А вы заметили, что снимки телеведущей стали иными?
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