Викторию Лопыреву с трудом можно узнать на новых фото

 

Фото: TASS/Scanpix

В последнее время Виктория Лопырева публикует в Инстаграме кадры, на которых она не похожа сама на себя. То ли из-за слишком яркого макияжа, то ли из-за обилия ретуши 33-летняя телеведущая напоминает куклу, что настораживает некоторых фанатов. Интернет-пользователи просят 33-летнюю Мисс Россию-2003 поменьше фотошопить снимки, но она не реагирует на подобные просьбы.

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Виктория Лопырева активно ведет Инстаграм и ежедневно публикует новые эффектные кадры.

Особенно популярны в блоге блондинки селфи: они всегда собирают максимальное количество «лайков» и множество восторженных комментариев.

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Но в последнее время под подобными снимками стали все чаще появляться возмущенные сообщения.

Bienvenue à Paris 🇫🇷 The most beautiful elevator is in @lebristolparis 😍🏩and me by @patricksawaya 📸 @furbymichele

A post shared by Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) on

Дело в том, что красавица слишком увлеклась различными редакторами.

De-spa-ciiiito ☺️V 🎶🎶🎶 #Paris

A post shared by Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) on

Поклонникам все сложнее узнавать блондинку на свежих фото: ее кожа раз от раза становится все глаже, глаза — все больше, губы — все пухлее. «Как кукла…», «У Вас зеленые глаза, почему на фото вдруг карие?», «Что то не похожа на себя совсем», — озадаченно пишут Лопыревой фанаты.

Но Виктория оставляет подобные комментарии без ответа… А вы заметили, что снимки телеведущей стали иными?

#creepy 😼 Welcome to Moscow 🇷🇺V

A post shared by Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) on

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