ФОТО: Памела Андресон покорила Венецию в розовом

 

Фото: Vida Press

Памела Андресон на днях побывала в Венеции, чтобы поддержать своего друга, фотографа Дэвида ЛаШапеля, который открывал персональную выставку. Памела была кокетлива, пила шампанское, охотно позировала. В общем, 49-летняя блондинка была весела и чудо как хороша.

Звезда «Спасателей Малибу» выбрала ярко-розовое платье-футляр с глубоким декольте, черные босоножки Miu Miu и солнцезащитные очки. Был ли этот образ удачным? Мнения поклонников разделились.

Памела охотно кокетничала с ЛаШапелем, о чем свидетельствуют фото, при этом наотрез отказалась отвечать на вопросы об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже. Пресса не может до конца разобраться в их отношениях.

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Что касается Дэвида, то он весьма известен, снимал клипы для многих знаменитостей, в том числе для Элтона Джона, Бритни Спирс, Кристины Агилеры и Дженнифер Лопес. Интерес к его выставке теперь точно обеспечен.

Памела Андерсон в Венеции

Фото: Памела Андерсон в Венеции0

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