ФОТО: Шварценеггер покатал дочь на Hummer

Голливудская звезда Арнольд Шварценеггер на днях решил пообедать с детьми в ресторане, а затем подбросил свою 27-летнюю дочерь Кэтрин на своем армейском автомобиле Hummer.

Шварценеггер — давний поклонник «хаммеров». Первый он купил еще в 1992 году за 45 тысяч долларов. Затем у него было 7 таких автомобилей, но став губернатором, от шести ему пришлось отказаться, а седьмой актер переделал, чтобы машина не была бы вредна окружающей природе.

Что касается детей, то их у Арнольда пятеро — две девочки и три мальчика, в том числе один сын — внебрачный.

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«Терминатор» продолжает сниматься.

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

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