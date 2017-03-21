Алла Довлатова в четвертый раз стала мамой

В семье 42-летней Аллы Довлатовой произошло долгожданное пополнение. Радиоведущая родила своему мужу Алексею Бороде дочь. Сообщение о радостном событии появилось на сайте «Русского радио».

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Алла Довлатова родила дочку 4 марта 2008 г.

Алла Довлатова в четвертый раз стала матерью. Журналистка и ее супруг, подполковник полиции Алексей Борода, стали родителями девочки. Малышка появилась на свет 13 апреля, сообщает пресс-служба «Русского радио».

Рост девочки составил 50 сантиметров, вес — 3,2 килограмма.

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«Мы поздравляем Аллу с этим чудесным событием! Рождение малышки — большое счастье для каждого из нас! С ее появлением на свет мир вокруг стал еще краше и добрее, ведь именно такой — невероятно доброй и очень красивой — является сама Алла! Мы желаем маме и дочке крепкого здоровья, много улыбок вокруг, любви, тепла и заботы!» — говорится в сообщении коллег Довлатовой.

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В настоящее время мама и дочка чувствуют себя хорошо. Для Аллы Довлатовой появившаяся на свет девочка стала четвертым ребенком. Журналистка также воспитывает двоих дочерей и сына.

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