Алла Довлатова в четвертый раз стала мамой

В семье 42-летней Аллы Довлатовой произошло долгожданное пополнение. Радиоведущая родила своему мужу Алексею Бороде дочь. Сообщение о радостном событии появилось на сайте «Русского радио».
- Алла Довлатова родила третьего ребенка 5 марта 2008 г.
- Алла Довлатова родила дочку 4 марта 2008 г.
Алла Довлатова в четвертый раз стала матерью. Журналистка и ее супруг, подполковник полиции Алексей Борода, стали родителями девочки. Малышка появилась на свет 13 апреля, сообщает пресс-служба «Русского радио».
Рост девочки составил 50 сантиметров, вес — 3,2 килограмма.
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«Мы поздравляем Аллу с этим чудесным событием! Рождение малышки — большое счастье для каждого из нас! С ее появлением на свет мир вокруг стал еще краше и добрее, ведь именно такой — невероятно доброй и очень красивой — является сама Алла! Мы желаем маме и дочке крепкого здоровья, много улыбок вокруг, любви, тепла и заботы!» — говорится в сообщении коллег Довлатовой.
Готовясь в четвёртый раз стать мамой, выбираю коляски, кроватки, люльки и, конечно, автокресло для нашей малышки! Автокресло выбрала итальянской марки Inglesina (модель Huggy Multifix хватит на полтора года!). Предыдущие три раза я пользовалась одним креслом для всех троих своих малышей. Я его купила 17 лет назад для Дашули и берегла его все эти годы. Но несколько лет назад кому-то отдала, вместе с люлькой и кроваткой. Честно говоря, не ожидала, что на меня ещё раз обрушится такое Счастье (стать молодой мамой 🤰)! Вот ведь и правда, человек предполагает, а Бог располагает! Так, что теперь все необходимое я приобретаю заново! А автокресло Inglesina мне порекомендовала Главный редактор журнала Роды Ру @rodi_ru - Татьяна Буцкая @tanya.butskaya . Она специалист высочайшей категории по всем вопросам, связанным с малышами! И я ей доверяю! #inglesina #инглезина #inglesinahuggy #автокресло @inglesinababy_russia спасибо за 💁@mais1083
В настоящее время мама и дочка чувствуют себя хорошо. Для Аллы Довлатовой появившаяся на свет девочка стала четвертым ребенком. Журналистка также воспитывает двоих дочерей и сына.
Друзья! Добрый день 🌞 всем! И ещё раз с Праздником Вас! Вчера вечером мне прислали подарок 🎁! За подарки принято благодарить, но в этом подарке не оказалось ни телефона ни адресата, только визитка с хэштегами ... 🤷♀️ Я думаю, что надо поблагодарить всю компанию людей, которые создают российский бренд @chepeofficial за этот нарядный и красивый комплект на выписку! Спасибо большое! 🙏🏼 Очень приятно! ❤️ Желаю процветания Вашей компании и счастья, каждому Вашему сотруднику! Спасибо, что создаёте своими руками такую красоту! 👏🏻 #chepepremium #chepeofficial #чипипремиум #чипиофициально #благодарю
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