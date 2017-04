Алла Довлатова в четвертый раз стала мамой

Доброе утро ☀️, друзья! А мы с Оксаной @yogaoksanabudkina уже потренировались! Беременной женщине 🤰тренироваться нужно каждый день! И вот 🌿 Причина №3 заняться йогой во время беременности: тренируется уровень внимания, улучшается память. Женщины испытывают эмоциональный подъем после занятий в связи с увеличением уровня естественных эндорфинов. Запись в Оксанины мини-группы, вебинары и на семинары "Прекрасная беременность" и "Восстановление после беременности" по телефону: +7 (916) 182-21-59 ❗️Дорогие женщины! Будьте здоровы, счастливы и уверены в том, что Вы - прекрасны❗️💋 @yogaoksanabudkina #молодость #здоровье #йога #здоровыйобразжизни #зож 🤸‍♂️#упражнение #асана #здоровыйпозвоночник #красота #стройнаяфигура #делайкакя #йогадлябеременных #йогатерапия #беременность #вожиданиичуда #будущаямама #скоромама #всебудетхорошо #здоровыймалыш #хорошеенастроение

A post shared by Алла (@alla_dovlatova) on Mar 21, 2017 at 12:26am PDT