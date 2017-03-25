Вера Брежнева покорила Дубай «невидимым» платьем

35-летняя Вера Брежнева довольно часто балует поклонников снимками в откровенных нарядах, однако недавняя фотосессия звезды в Дубае превзошла все ожидания.

В жаркой стране певица провела незабываемые каникулы вместе с детьми.

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По словам артистки, она осталась в восторге от этого отпуска.

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Жизнь в каждом моменте ✨💫💛 Enjoy the life ✨ 📷 @tinasokolovskaya #life #love #moment #smile A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Mar 30, 2017 at 10:13pm PDT

Экзотические блюда, ласковое море, завораживающие пейзажи и бескрайняя пустыня — далеко не все из того, что успела оценить знаменитая блондинка.

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❤️❤️❤️❤️ #family #love #four #girls #mother #daughter #evolution 📷 @kate_kondratieva A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Apr 12, 2017 at 11:35pm PDT

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Каникулы!!!! 💥#семья #Дубай #нашДубай #мойДубай #myDubai #Dubai #vacation #family A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Mar 25, 2017 at 11:56am PDT

Однако внимание ее поклонников больше привлекли даже не экзотические пейзажи, а потрясающей красоты платье, в котором Брежнева отправилась на фотосессию.

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