Вера Брежнева покорила Дубай «невидимым» платьем

35-летняя Вера Брежнева довольно часто балует поклонников снимками в откровенных нарядах, однако недавняя фотосессия звезды в Дубае превзошла все ожидания.
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В жаркой стране певица провела незабываемые каникулы вместе с детьми.
По словам артистки, она осталась в восторге от этого отпуска.
Экзотические блюда, ласковое море, завораживающие пейзажи и бескрайняя пустыня — далеко не все из того, что успела оценить знаменитая блондинка.
Однако внимание ее поклонников больше привлекли даже не экзотические пейзажи, а потрясающей красоты платье, в котором Брежнева отправилась на фотосессию.
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