Вера Брежнева покорила Дубай «невидимым» платьем

 

Фото: Instagram

35-летняя Вера Брежнева довольно часто балует поклонников снимками в откровенных нарядах, однако недавняя фотосессия звезды в Дубае превзошла все ожидания.

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По словам артистки, она осталась в восторге от этого отпуска.

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Экзотические блюда, ласковое море, завораживающие пейзажи и бескрайняя пустыня — далеко не все из того, что успела оценить знаменитая блондинка.

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❤️❤️❤️❤️ #family #love #four #girls #mother #daughter #evolution 📷 @kate_kondratieva

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Однако внимание ее поклонников больше привлекли даже не экзотические пейзажи, а потрясающей красоты платье, в котором Брежнева отправилась на фотосессию.

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