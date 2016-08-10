Кто она - Шарлотта МакКинни, сексуальная актриса, рекламирующая бургеры?

 

Фото: Vida Press

Кто такая Шарлотта МакКинни? Актриса, заменившая Памелу Андерсон в новом фильме «Baywatch», снятого по мотивам легендарного сериала, и которая так сексуально рекламирует бургеры, что они уже приходят к нам во сне? Кто эта красотка, которая уже долгое время время борется за звание самой сексуальной блондинки с обладательницей большой груди, блондинкой-моделью, актрисой и моделью с обложки «Sports Illustrated» Кейт Аптон? Вот несколько фактов! Ну и фото, конечно...

Напомним, что 23-летняя Шарлотта впервые привлекла внимание два года назад, когда во время финала американского футбола «Super Bowl» ярко засветила, прорекламировав бургеры «Carl's Jr.». С того момента она снялась в других рекламах, однако ее большой прорыв в Голливуде ожидается уже в мае, когда на экраны выйдет новый фильм «Пляжный патруль».

Фото: Vida Press

Актриса и Модель Шарлотта МакКинни

Фото: Актриса и Модель Шарлотта МакКинни0

Шарлотта МакКинни родилась 6 августа 1993 года в Орландо, Флорида. В возрасте 17 лет она бросила школу, так как одноклассники унижали ее из-за большой груди. Она решила стать моделью и как платформу для этого выбрала Instagram. Уже вскоре договор с ней заключило модельное агентство «Wilhelmina».

Реклама

«Понятно, что мои рост и большая грудь привлекали внимание парней, у меня не было ни одной подруги», - рассказала она.

«У меня выросла грудь в очень раннем возрасте, и я сначала не знала, как с ней обходиться».

Сейчас модель рассматривает вариант уменьшения бюста.

Фото: Reuters/ScanPix

В новом фильме «Baywatch» («Пляжный патруль») МакКинни отведена роль второго плана. В фильме снимается голливудский сердцеед Зек Эфрон, а также самый сексуальный мужчина планеты Дуэйн «Скала» Джонсон и американская модель Келли Рорбах.

Конечно, не менее потрясающе выглядит и МакКинни, от превосходных форм тела которой у любого мужчины упадет челюсть. Посмотри видеоролик, на котором МакКинни предстает в сексуальном бикини!

Несмотря на то, что модель рекламирует бургеры, сама она такой едой не увлекается. «Я иногда ем курицу», - рассказала она.

Фото: скриншот видео

Шарлотта МакКинни снималась и вместе со скандальным Чарли Шином. В фильме «Mad Families» ей была отведена роль сестры героя Шина.

Фото: Кадр из фильма

«Когда узнала, что буду сниматься с Шином, я немного разнервничалась, однако, когда встретила и мы начали работать вместе, все было в порядке», - признает она.

У актрисы - дислексия (особенность развития и работы мозга, из-за которой людям трудно научиться читать и писать).

«Мне сложно запоминать вещи», - рассказала она.

Сейчас актриса не встречается ни с одним из мужчин. «Я свободна и фокусируюсь на работе».

Preview with the bomb @doveshore📸 @sallywangbeauty @frankiepaynehair

Публикация от charlottemckinney (@charlottemckinney)


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Врачи помогли мужчине, сломавшему пенис во время секса Wo&Men

Врачи помогли мужчине, сломавшему пенис во время секса

Расцарапали Lamborghini за 170 тыс $, создав новый шедевр Hi-Tech

Расцарапали Lamborghini за 170 тыс $, создав новый шедевр

Всемирный банк советует ввести в Латвии новый налог Новости

Всемирный банк советует ввести в Латвии новый налог

"Люди с советских времен привыкли, что все должно быть бесплатно Новости

"Люди с советских времен привыкли, что все должно быть бесплатно

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово Wo&Men

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово

Супермодели

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 