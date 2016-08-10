Кто она - Шарлотта МакКинни, сексуальная актриса, рекламирующая бургеры?

Кто такая Шарлотта МакКинни? Актриса, заменившая Памелу Андерсон в новом фильме «Baywatch», снятого по мотивам легендарного сериала, и которая так сексуально рекламирует бургеры, что они уже приходят к нам во сне? Кто эта красотка, которая уже долгое время время борется за звание самой сексуальной блондинки с обладательницей большой груди, блондинкой-моделью, актрисой и моделью с обложки «Sports Illustrated» Кейт Аптон? Вот несколько фактов! Ну и фото, конечно...

Напомним, что 23-летняя Шарлотта впервые привлекла внимание два года назад, когда во время финала американского футбола «Super Bowl» ярко засветила, прорекламировав бургеры «Carl's Jr.». С того момента она снялась в других рекламах, однако ее большой прорыв в Голливуде ожидается уже в мае, когда на экраны выйдет новый фильм «Пляжный патруль».

Фото: Vida Press













Aizvērt Актриса и Модель Шарлотта МакКинни Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







Шарлотта МакКинни родилась 6 августа 1993 года в Орландо, Флорида. В возрасте 17 лет она бросила школу, так как одноклассники унижали ее из-за большой груди. Она решила стать моделью и как платформу для этого выбрала Instagram. Уже вскоре договор с ней заключило модельное агентство «Wilhelmina».

Реклама

«Понятно, что мои рост и большая грудь привлекали внимание парней, у меня не было ни одной подруги», - рассказала она.

«У меня выросла грудь в очень раннем возрасте, и я сначала не знала, как с ней обходиться».

Сейчас модель рассматривает вариант уменьшения бюста.

Фото: Reuters/ScanPix

В новом фильме «Baywatch» («Пляжный патруль») МакКинни отведена роль второго плана. В фильме снимается голливудский сердцеед Зек Эфрон, а также самый сексуальный мужчина планеты Дуэйн «Скала» Джонсон и американская модель Келли Рорбах.

Конечно, не менее потрясающе выглядит и МакКинни, от превосходных форм тела которой у любого мужчины упадет челюсть. Посмотри видеоролик, на котором МакКинни предстает в сексуальном бикини!

Несмотря на то, что модель рекламирует бургеры, сама она такой едой не увлекается. «Я иногда ем курицу», - рассказала она.

Фото: скриншот видео

Шарлотта МакКинни снималась и вместе со скандальным Чарли Шином. В фильме «Mad Families» ей была отведена роль сестры героя Шина.

Фото: Кадр из фильма

«Когда узнала, что буду сниматься с Шином, я немного разнервничалась, однако, когда встретила и мы начали работать вместе, все было в порядке», - признает она.

У актрисы - дислексия (особенность развития и работы мозга, из-за которой людям трудно научиться читать и писать).

«Мне сложно запоминать вещи», - рассказала она.

Сейчас актриса не встречается ни с одним из мужчин. «Я свободна и фокусируюсь на работе».