Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников

Рианна
 

Рианна. Фото: REUTERS/Scanpix

Журналисты британского таблоида Daily Mail опубликовали фотографии певицы Рианны, сильно шокировавшие ее поклонников.

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В кадре некогда стройная красотка предстала изменившейся до неузнаваемости. На кадрах, сделанных во время отдыха поп-дивы, запечатлена сильно растолстевшая артистка с обвисшими боками и целлюлитом.

По словам поклонников, их любимица выглядит очень вымотанной. Фанаты всерьез обеспокоены состоянием своего кумира.

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