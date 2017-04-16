Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников

Журналисты британского таблоида Daily Mail опубликовали фотографии певицы Рианны, сильно шокировавшие ее поклонников.

В кадре некогда стройная красотка предстала изменившейся до неузнаваемости. На кадрах, сделанных во время отдыха поп-дивы, запечатлена сильно растолстевшая артистка с обвисшими боками и целлюлитом.

По словам поклонников, их любимица выглядит очень вымотанной. Фанаты всерьез обеспокоены состоянием своего кумира.

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