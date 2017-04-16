Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников

Журналисты британского таблоида Daily Mail опубликовали фотографии певицы Рианны, сильно шокировавшие ее поклонников.
- Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей» 29 января 2017 г.
- Рианну обвинили в пропаганде педофилии из-за голого фото с девочкой 9 ноября 2016 г.
- Постапокалипсис. Рианна снялась в необычной фотосессии 10 августа 2016 г.
- Рианна представила космический клип для Star Trek 1 июля 2016 г.
В кадре некогда стройная красотка предстала изменившейся до неузнаваемости. На кадрах, сделанных во время отдыха поп-дивы, запечатлена сильно растолстевшая артистка с обвисшими боками и целлюлитом.
По словам поклонников, их любимица выглядит очень вымотанной. Фанаты всерьез обеспокоены состоянием своего кумира.