ФОТО: Джанет Джексон впервые показал своего ребенка

Снимок трехмесячного мальчика по имени Эйсса исполнительница опубликовала в Twitter.

«Мой ребенок и я после сна», - подписала певица фотографию.

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex— Janet Jackson (@JanetJackson) 15 апреля 2017 г.