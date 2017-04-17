ФОТО: Джанет Джексон впервые показал своего ребенка

Американская певица Джанет Джексон впервые показала своего новорожденного ребенка.
Снимок трехмесячного мальчика по имени Эйсса исполнительница опубликовала в Twitter.
«Мой ребенок и я после сна», - подписала певица фотографию.
My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex— Janet Jackson (@JanetJackson) 15 апреля 2017 г.
Напомним, что своего первенца Джанет Джексон родила в возорасте 50-ти лет. По словам медиков, роды прошли без осложнений.
Однако через три месяца Джексон развелась с отцом своего ребенка миллиардером из Катара Виссамом аль-Мана.
Джанет Джексон - младшая сестра Майкла Джексона. Она занимается эстрадной, актерской и писательской деятельностью.
В 2011 году Джексон издала книгу жизненных советов True You, занявшую первое место в списке бестселлеров по версии New York Times.Еще по этой теме