ФОТО: Джанет Джексон впервые показал своего ребенка

Джанет Джексон
 

Джанет Джексон. Фото: AP/Scanpix

Американская певица Джанет Джексон впервые показала своего новорожденного ребенка.

Снимок трехмесячного мальчика по имени Эйсса исполнительница опубликовала в Twitter.

«Мой ребенок и я после сна», - подписала певица фотографию.

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Напомним, что своего первенца Джанет Джексон родила в возорасте 50-ти лет. По словам медиков, роды прошли без осложнений.

Однако через три месяца Джексон развелась с отцом своего ребенка миллиардером из Катара Виссамом аль-Мана.

Джанет Джексон - младшая сестра Майкла Джексона. Она занимается эстрадной, актерской и писательской деятельностью.

В 2011 году Джексон издала книгу жизненных советов True You, занявшую первое место в списке бестселлеров по версии New York Times.

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