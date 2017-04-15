Стала известна истинная причина трагической смерти 16-летнего Александра Разина

Андрей Разин с сыном Александром
 

Андрей Разин с сыном Александром. Фото: instagram.com

10 марта российские СМИ облетела шокирующая новость о внезапной смерти сына продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Были разные предположения, от чего скончался юноша, но 15 апреля отец покойного рассказал, что на самом деле погубило его наследника.

Андрей Разин опубликовал у себя в Инстаграме пост, в котором рассказал, от чего на самом деле умер его сын Александр. «14 апреля врачи окончательно установили причину смерти моего сына.

Причиной смерти стало перенесенное ОРВИ (04.03.2017 г.) в заболевания сердца что привело в острый Миокардит (мгновенная остановка сердца). Ужас! (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред)» — написал продюсер группы «Ласковый май».

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Напомним, что

Александр Разин внезапно скончался 10 марта, меньше чем через 2 месяца после своего 16-летия.

Молодому человеку стало плохо во время прогулки с любимой девушкой. Пока ехала скорая, сердце юноши остановилось. У врачей были разные предположения, из-за чего произошла трагедия, но теперь диагноз официально подтвердился.

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