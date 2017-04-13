На первом селфи с Галкиным Пугачева выглядит едва ли не моложе мужа

68-летняя Алла Пугачева продолжает шокировать поклонников преображениями. Не так давно Примадонна раскрыла секрет своего похудения, а после недавней публикации совместного селфи с мужем фанаты заметили, что певица стала выглядеть фактически как ровесница 40-летнего Максима Галкина.

Похоже, что Алла Пугачева нашла эликсир вечной молодости. По крайней мере, такой вывод сделали поклонники певицы, глядя на ее свежие снимки.

Ранее о том, что Примадонна активно молодится, говорили, в основном, ее ультрамодные и экстремально короткие наряды, а после того, как в Инстаграме Максима Галкина появилось новое селфи с женой,

фанаты окончательно признали, что Пугачева стала выглядеть едва ли не моложе своего возлюбленного.

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«С Максом Алла помолодела, еще и детки такие сладкие! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», «И совсем не видно разницы в возрасте!», «Ну как Алла умудряется выглядеть так суперски!? С каждым годом всё лучше и лучше! Очень хороша!», «Классная фотография, ни фотошопа, ни макияжа! Естественная красота и огромное счастье от взаимной любви!» — восхитились подписчики.

Не так давно Пугачева рассказала поклонникам о том, как ей удается сохранять молодость.

«Мне много лет, и я хочу всех девушек помоложе предупредить: после 45 или 50 на лицо человека ложится не возраст, а сущность, дети мои», — заявила Примадонна.

К слову, фотография Максима с Аллой Борисовной стала первым общим селфи в Инстаграме телеведущего. Поклонники пары попросили Галкина почаще делиться подобными кадрами.

Домой! #дом #дорога Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 13 2017 в 2:32 PDT

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