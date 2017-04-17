Опубликованы результаты расследования смерти Принса

Полиция опубликовала документы, имеющие отношение к расследованию обстоятельств смерти американского певца Принса. Результаты следствия приводит в понедельник, 17 апреля - сообщает портал Lenta.ru, со ссылкой на Associated Press.

Расследование продолжается, но в окружном суде Карвера обнародовали некоторые документы, согласно которым, за несколько дней до кончины музыкант был на приеме у врача. При этом доктор выписал исполнителю оксикодон — полусинтетический опиоид, который часто применяется в качестве обезболивающего, — на имя его друга. Сделано это было якобы, чтобы не раскрыть личность артиста..

Пока следствию так и не удалось установить, где музыкант достал опиоидный анальгетик фентанил, передозировка которым стала причиной смерти. Оборот этого препарата в США находится под федеральным контролем.

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В доме Принса обнаружено множество различных лекарств, в том числе опиоидов, выписанных на имя Джонсона. По версии полиции, певец страдал от наркотической зависимости.

Как сообщалось ранее, американский певец Принс скончался 21 апреля. Артиста нашли без сознания в его студии в пригороде Миннеаполиса. Врачи пытались реанимировать певца, однако безуспешно. По некоторой информации, за неделю до смерти у Принса была передозировка наркотиками. Музыканта экстренно госпитализировали в штате Иллинойс 15 апреля.

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