Неожиданно! Виктория Бекхэм набрала вес

Супруга Дэвида Бекхэма всегда отличалась крайне худощавым телосложением, за что не раз критиковалась как нездоровый пример анорексии. Но, похоже, мода на крепкие женские тела «заразила» даже тщедушную Вики – она неожиданно показалась публике с пополневшими формами.

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16 апреля Виктория Бекхэм поздравила своих подписчиков с Пасхой, выложив в Инстаграм снимок, на котором позирует в купальнике в образе пасхального кролика.

Судя по этому снимку, звезда набрала несколько килограммов: ее обычно худая как тростинка фигура совсем не выглядит в этот раз истощенной.

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Happy Easter fashion bunnies!! Kisses from the sunshine x 🇺🇸 x VB A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 16, 2017 at 9:45am PDT

Прибавку в весе многочисленные поклонники знаменитости лишь одобрили. По их словам, так Виктория выглядит гораздо соблазнительнее, тем более, что талия 43-летней мамы четверых детей по-прежнему стройная как у молодой девушки.

Напомним, что лишь недавно западные таблоиды с тревогой отмечали, что Виктория Бекхэм выглядит изнуренной и связывали ее нездоровую худобу с проблемами в браке.

Thank you @britishvogue, @lachlanbailey, @orlandopita, @kphelan123 and @petros_petrohilos ! Make up #VBxEsteeLauder - October cover issue on stands September 8th x VB A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Sep 2, 2016 at 3:09am PDT

Wearing the flat top visor from my new #VBEyewear collection for @ellehongkong Get them at victoriabeckham.com #VBDoverSt #VBHongKong x vb A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Jun 13, 2016 at 11:08am PDT

Виктория всегда была подвержена комплексам из-за веса и фигуры. Ее имя входило в топ пяти самых известных анорексичек мира. В интервью британскому «Vogue» знаменитость признавалась, что в юности терпела насмешки и издевательства из-за того, что была пышнотелой. Поэтому, даже сумев превратиться в икону стиля, она не перестала бояться располнеть и постоянно сидела на жестких диетах.

Может быть, звезда позволила себе, наконец, немного расслабиться?

Cheeky! Kisses from Miami X VB A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Dec 1, 2016 at 12:09pm PST

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