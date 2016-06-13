Неожиданно! Виктория Бекхэм набрала вес

Виктория Бэкхем
 

Виктория Бэкхем. Фото: REUTERS/Scanpix

Супруга Дэвида Бекхэма всегда отличалась крайне худощавым телосложением, за что не раз критиковалась как нездоровый пример анорексии. Но, похоже, мода на крепкие женские тела «заразила» даже тщедушную Вики – она неожиданно показалась публике с пополневшими формами.

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16 апреля Виктория Бекхэм поздравила своих подписчиков с Пасхой, выложив в Инстаграм снимок, на котором позирует в купальнике в образе пасхального кролика.

Судя по этому снимку, звезда набрала несколько килограммов: ее обычно худая как тростинка фигура совсем не выглядит в этот раз истощенной.

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Happy Easter fashion bunnies!! Kisses from the sunshine x 🇺🇸 x VB

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Прибавку в весе многочисленные поклонники знаменитости лишь одобрили. По их словам, так Виктория выглядит гораздо соблазнительнее, тем более, что талия 43-летней мамы четверых детей по-прежнему стройная как у молодой девушки.

Напомним, что лишь недавно западные таблоиды с тревогой отмечали, что Виктория Бекхэм выглядит изнуренной и связывали ее нездоровую худобу с проблемами в браке.

Виктория всегда была подвержена комплексам из-за веса и фигуры. Ее имя входило в топ пяти самых известных анорексичек мира. В интервью британскому «Vogue» знаменитость признавалась, что в юности терпела насмешки и издевательства из-за того, что была пышнотелой. Поэтому, даже сумев превратиться в икону стиля, она не перестала бояться располнеть и постоянно сидела на жестких диетах.

Может быть, звезда позволила себе, наконец, немного расслабиться?

Cheeky! Kisses from Miami X VB

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on

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