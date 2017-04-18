После инсульта Борис Моисеев работает кассиром в театре Надежды Бабкиной

В последнее время 63-летний Борис Моисеев не появляется на светских мероприятиях и практически не дает концертов. На днях певец пообщался с журналистами и рассказал о своем новом амплуа и планах на будущее.

После перенесенного в 2010 году инсульта Борис Моисеев до сих пор не может восстановиться. Поэтому вместо выступлений певец нашел себе другой род деятельности.

По сведениям журналистов портала Sobesednik.ru, он устроился на работу к своей коллеге Надежде Бабкиной. Как рассказывает директор Бориса Сергей Горох, в театре народной певицы Моисееву предложили стать хореографом, но он отказался.

Реклама

«Это все в прошлом. Я хочу сесть в кассу. Буду работать с десяти утра до двух дня, а потом с трех и до семи вечера!» — заявил Борис.

Так Моисеев стал продавать билеты. Увидев его за кассой, многие зрители долго не могли поверить своим глазам. Впрочем, судя по отзывам, с ролью кассира певец справляется исключительно успешно, несмотря на то, что Борис так и не смог восстановиться до конца.

К слову, в скором времени Моисеев собирается отправиться в Майами, где живет его возлюбленная Адель Тодд.

«Сначала мне хотелось открыть детскую школу в Москве. Мы нашли помещение для этого, сделали там ремонт. Но, когда случился кризис, это дело пришлось оставить. Арендная плата стала неподъемной. В Майами она дешевле», —

сетует певец.

Впрочем, Борис не оставляет надежд вернуться на большую сцену. К своему 65-летию артист намерен представить новое шоу.

«Будет триумф. Сейчас я отбираю новый материал, продумываю номера. Я обязательно удивлю, и еще не раз», — пообещал Моисеев.





Еще по этой теме