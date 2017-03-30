На фото 20-летней давности Валерия выглядит старше, чем сейчас

17 апреля российской певице Валерии исполнилось 49 лет. С самого утра многочисленные поклонники и самые близкие люди поздравляли звезду с праздником в соцсетях. Анна Шульгина одной из первых опубликовала в своем Инстаграме трогательный пост в честь матери, сопроводив его архивным снимком, на котором Валерия, к слову, едва узнаваема.

Утром 17 апреля Анна Шульгина выложила в своем Инстаграме пост, в котором поздравила свою звездную маму с днем рождения.

Свою торжественную речь девушка сопроводила фото, сделанным около 20 лет назад, на котором позирует вместе с Валерией.

К слову, на этом снимке в рыжеволосой бестии можно с трудом узнать известную певицу.

«Мамуля! С Днем Рождения! Ты настолько добрый человек, что даже слишком! Спасибо за то, что позволяешь нам, твоим детям, самим найти себя, за то, что никогда не гнула свою линию, а всегда учитывала наши стремления.

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Мне повезло, что Бог меня послал именно к тебе! Надеюсь, что твоя единственная дочь оправдывает твои надежды (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», — трогательно подписала Анна фото с мамой.

Валерия сразу же отреагировала на нежные слова дочери: «Моя, моя, моя. Спасибо Богу, что подарил мне тебя». В комментариях фолловеры поспешили присоединиться к поздравлениям дочери певицы и отметили, что с годами звезда становится только краше.

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