На фото 20-летней давности Валерия выглядит старше, чем сейчас

17 апреля российской певице Валерии исполнилось 49 лет. С самого утра многочисленные поклонники и самые близкие люди поздравляли звезду с праздником в соцсетях. Анна Шульгина одной из первых опубликовала в своем Инстаграме трогательный пост в честь матери, сопроводив его архивным снимком, на котором Валерия, к слову, едва узнаваема.
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Утром 17 апреля Анна Шульгина выложила в своем Инстаграме пост, в котором поздравила свою звездную маму с днем рождения.
Свою торжественную речь девушка сопроводила фото, сделанным около 20 лет назад, на котором позирует вместе с Валерией.
К слову, на этом снимке в рыжеволосой бестии можно с трудом узнать известную певицу.
«Мамуля! С Днем Рождения! Ты настолько добрый человек, что даже слишком! Спасибо за то, что позволяешь нам, твоим детям, самим найти себя, за то, что никогда не гнула свою линию, а всегда учитывала наши стремления.
Мне повезло, что Бог меня послал именно к тебе! Надеюсь, что твоя единственная дочь оправдывает твои надежды (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», — трогательно подписала Анна фото с мамой.
Мамуля @valeriya ! С Днём Рождения! Прости, если где-то тебя обидела, характер дерьмовенький не в тебя, конечно, зато перфекционизм, самоедство (в хорошем смысле слова) и доброе сердце - твоя заслуга! Ты настолько добрый человек, что даже слишком😂 Спасибо за то, что позволяешь нам, твоим детям, самим найти себя, за то, что никогда не гнула свою линию, а всегда учитывала наши стремления. Мне повезло, что Бог меня послал именно к тебе! Спасибо за то, что я прошла уже такую школу жизни (ты понимаешь о чем я) 🙏🏼 Ты и твои поступки сделали меня такой, какой я есть сейчас. Надеюсь, что твоя единственная дочь оправдывает твои надежды 🐣 Happy B-Day mommy 🌹 #аннашульгина #мама #сднемрождения #мамаговорила #happybirthday
Валерия сразу же отреагировала на нежные слова дочери: «Моя, моя, моя. Спасибо Богу, что подарил мне тебя». В комментариях фолловеры поспешили присоединиться к поздравлениям дочери певицы и отметили, что с годами звезда становится только краше.
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