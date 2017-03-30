На фото 20-летней давности Валерия выглядит старше, чем сейчас

Иосиф Пригожин и Валерия
 

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

17 апреля российской певице Валерии исполнилось 49 лет. С самого утра многочисленные поклонники и самые близкие люди поздравляли звезду с праздником в соцсетях. Анна Шульгина одной из первых опубликовала в своем Инстаграме трогательный пост в честь матери, сопроводив его архивным снимком, на котором Валерия, к слову, едва узнаваема.

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Утром 17 апреля Анна Шульгина выложила в своем Инстаграме пост, в котором поздравила свою звездную маму с днем рождения.

Свою торжественную речь девушка сопроводила фото, сделанным около 20 лет назад, на котором позирует вместе с Валерией.

К слову, на этом снимке в рыжеволосой бестии можно с трудом узнать известную певицу.

«Мамуля! С Днем Рождения! Ты настолько добрый человек, что даже слишком! Спасибо за то, что позволяешь нам, твоим детям, самим найти себя, за то, что никогда не гнула свою линию, а всегда учитывала наши стремления.

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Мне повезло, что Бог меня послал именно к тебе! Надеюсь, что твоя единственная дочь оправдывает твои надежды (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», — трогательно подписала Анна фото с мамой.

Мамуля @valeriya ! С Днём Рождения! Прости, если где-то тебя обидела, характер дерьмовенький не в тебя, конечно, зато перфекционизм, самоедство (в хорошем смысле слова) и доброе сердце - твоя заслуга! Ты настолько добрый человек, что даже слишком😂 Спасибо за то, что позволяешь нам, твоим детям, самим найти себя, за то, что никогда не гнула свою линию, а всегда учитывала наши стремления. Мне повезло, что Бог меня послал именно к тебе! Спасибо за то, что я прошла уже такую школу жизни (ты понимаешь о чем я) 🙏🏼 Ты и твои поступки сделали меня такой, какой я есть сейчас. Надеюсь, что твоя единственная дочь оправдывает твои надежды 🐣 Happy B-Day mommy 🌹 #аннашульгина #мама #сднемрождения #мамаговорила #happybirthday

A post shared by Анна Шульгина (@anna_shulgina) on

Валерия сразу же отреагировала на нежные слова дочери: «Моя, моя, моя. Спасибо Богу, что подарил мне тебя». В комментариях фолловеры поспешили присоединиться к поздравлениям дочери певицы и отметили, что с годами звезда становится только краше.

Вы уже слышали мою песню "Микроинфаркты"? Так вот, рада сообщить вам, что монтаж клипа идёт вовсю. Сегодня уже утвердили окончательный вариант, ещё несколько дней - и вы тоже сможете его увидеть. Настроение самое что ни на есть весеннее, и пусть не поют ещё птички на улице, ко мне уже одна красавица прилетела и уселась прямо на джемпер.❤️🌱 @pastel_official_msc #микроинфаркты #валерия #сингл #релиз #музыка #песни #хиты #valeriya #single #release #music #songs #iTunes #googleplay #Moscow #Russia #Москва #Россия

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