На фото 20-летней давности Валерия выглядит старше, чем сейчас

Мамуля @valeriya ! С Днём Рождения! Прости, если где-то тебя обидела, характер дерьмовенький не в тебя, конечно, зато перфекционизм, самоедство (в хорошем смысле слова) и доброе сердце - твоя заслуга! Ты настолько добрый человек, что даже слишком😂 Спасибо за то, что позволяешь нам, твоим детям, самим найти себя, за то, что никогда не гнула свою линию, а всегда учитывала наши стремления. Мне повезло, что Бог меня послал именно к тебе! Спасибо за то, что я прошла уже такую школу жизни (ты понимаешь о чем я) 🙏🏼 Ты и твои поступки сделали меня такой, какой я есть сейчас. Надеюсь, что твоя единственная дочь оправдывает твои надежды 🐣 Happy B-Day mommy 🌹 #аннашульгина #мама #сднемрождения #мамаговорила #happybirthday

