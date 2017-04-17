«Больше 45 лет не дашь»: поклонники в восторге от стильного образа Аллы Пугачевой

В последнее время фанаты 68-летней Аллы Пугачевой все чаще удивляются тому, как молодо она выглядит, и какие интересные образы придумывает для нее стилист. На днях Примадонна побывала в гостях у своих друзей, которые опубликовали фото с певицей в соцсетях.
- На первом селфи с Галкиным Пугачева выглядит едва ли не моложе мужа вчера
- Пугачева отметила свой 68-й день рождения. Смотрите, с кем и в каком наряде! 16 апреля 2017 г.
- Накануне 68-летия Алла Пугачева раскрыла секрет своего похудения 13 апреля 2017 г.
- Максим Галкин прокомментировал предстоящую операцию Аллы Пугачевой 10 апреля 2017 г.
В Сети нередко восхищаются стильными образами, которые Алла Пугачева демонстрирует на красных дорожках.
Самые экстравагантные из них, как правило, собирают рекордное количество «лайков» в соцсетях. И это неудивительно, постройневшая Примадонна в последнее время выглядит блестяще в весьма смелых для ее возраста look’ах.
Накануне Алла вместе с Максимом Галкиным провела вечер с близкими подругами, адвокатом Идой Достман и бизнесвумен Алиной Редель. Юрист опубликовала совместное фото с Примадонной в своем микроблоге.
Пугачева позировала в светлом брючном костюме, блузке с цветочным принтом и стильных серебристых кедах.
Стильный look Примадонны не оставил интернет-пользователей равнодушными.
«Аллочке больше 45 лет не дашь, выглядит просто супер! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», «Алла Пугачева — молодец. Молодая, стильная. Лучше певицы не будет в стране!», «Королева без возраста, выглядит просто великолепно», — написали фолловеры в комментариях к снимку.
Еще по этой теме