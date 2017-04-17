«Больше 45 лет не дашь»: поклонники в восторге от стильного образа Аллы Пугачевой

В последнее время фанаты 68-летней Аллы Пугачевой все чаще удивляются тому, как молодо она выглядит, и какие интересные образы придумывает для нее стилист. На днях Примадонна побывала в гостях у своих друзей, которые опубликовали фото с певицей в соцсетях.

В Сети нередко восхищаются стильными образами, которые Алла Пугачева демонстрирует на красных дорожках.

Самые экстравагантные из них, как правило, собирают рекордное количество «лайков» в соцсетях. И это неудивительно, постройневшая Примадонна в последнее время выглядит блестяще в весьма смелых для ее возраста look’ах.

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Накануне Алла вместе с Максимом Галкиным провела вечер с близкими подругами, адвокатом Идой Достман и бизнесвумен Алиной Редель. Юрист опубликовала совместное фото с Примадонной в своем микроблоге.

Пугачева позировала в светлом брючном костюме, блузке с цветочным принтом и стильных серебристых кедах.

Стильный look Примадонны не оставил интернет-пользователей равнодушными.

Дома с друзьями 😊😊😊 Публикация от idadostman (@idadostman) Апр 17 2017 в 11:28 PDT

«Аллочке больше 45 лет не дашь, выглядит просто супер! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», «Алла Пугачева — молодец. Молодая, стильная. Лучше певицы не будет в стране!», «Королева без возраста, выглядит просто великолепно», — написали фолловеры в комментариях к снимку.







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