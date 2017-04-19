Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в Москве

 

Фото: ITAR-TASS

Знаменитый российский модельер 78-летний Вячеслав Зайцев госпитализирован в московскую больницу. Об этом РЕН-ТВ рассказал его помощник Андрей Покалов.

«Ничего серьезного нет, в течение трех дней он выйдет из больницы. Все нормально, застудился, было много работы, и не было времени на себя», — рассказал помощник модельера.

Между тем сам кутюрье подтвердил Лайфу факт своей болезни. Он уже несколько дней модельер лечит последствия простуды, однако сегодня его самочувствие значительно ухудшилось.

Реклама

Врачи стабилизировали состояние Вячеслава Николаевича, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Да, я сейчас в больнице. У меня жуткий кашель, пневмония. Врачи настояли на лечении в стационаре. Здесь хорошие врачи, я надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Зайцев.

При этом он опроверг информацию о том, что ему диагностировали пневмонию.

Напомним, Вячеслав Зайцев основал Московский Дом Моды в 1982 году. С тех пор является бессменным руководителем этого предприятия.

Дизайнер одевает знаменитостей эстрады, кино, театра и спорта, пишет книги, регулярно возглавляет жюри международных фестивалей моды, имеет множество государственных наград.

Еще по этой теме
Николай Караченцов попал в больницу с подозрением на рак

Николай Караченцов попал в больницу с подозрением на рак

ФОТО: Антонио Бандераса не узнать после перенесенного сердечного приступа

ФОТО: Антонио Бандераса не узнать после перенесенного сердечного приступа

В Доме моды Вячеслава Зайцева нашли труп

В Доме моды Вячеслава Зайцева нашли труп


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Главное — личный пример: отец в «Maxima» преподнес урок сыну Новости

Главное — личный пример: отец в «Maxima» преподнес урок сыну

Разлад в семье Геркенсов: жена не хочет покидать роскошную виллу Wo&Men

Разлад в семье Геркенсов: жена не хочет покидать роскошную виллу

В лягушачьей слизи нашли лекарство от гриппа Hi-Tech

В лягушачьей слизи нашли лекарство от гриппа

Жители Узбекистана о русском языке, президенте и Латвии Новости

Жители Узбекистана о русском языке, президенте и Латвии

Змея атакует мотоциклиста, тот с трудом уворачивается Новости

Змея атакует мотоциклиста, тот с трудом уворачивается

Знаменитости

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры Тейка
Сдают Квартиры Тейка 300 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BRENDA MENEDŽERIS/-E
BRENDA MENEDŽERIS/-E
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
REAL ESTATE SALES MANAGER
REAL ESTATE SALES MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 