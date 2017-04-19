Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в Москве

Знаменитый российский модельер 78-летний Вячеслав Зайцев госпитализирован в московскую больницу. Об этом РЕН-ТВ рассказал его помощник Андрей Покалов.

«Ничего серьезного нет, в течение трех дней он выйдет из больницы. Все нормально, застудился, было много работы, и не было времени на себя», — рассказал помощник модельера.

Между тем сам кутюрье подтвердил Лайфу факт своей болезни. Он уже несколько дней модельер лечит последствия простуды, однако сегодня его самочувствие значительно ухудшилось.

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Врачи стабилизировали состояние Вячеслава Николаевича, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Да, я сейчас в больнице. У меня жуткий кашель, пневмония. Врачи настояли на лечении в стационаре. Здесь хорошие врачи, я надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Зайцев.

При этом он опроверг информацию о том, что ему диагностировали пневмонию.

Напомним, Вячеслав Зайцев основал Московский Дом Моды в 1982 году. С тех пор является бессменным руководителем этого предприятия.

Дизайнер одевает знаменитостей эстрады, кино, театра и спорта, пишет книги, регулярно возглавляет жюри международных фестивалей моды, имеет множество государственных наград.

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