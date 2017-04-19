Журнал People назвал красоткой года Джулию Робертс

Журнал People назвал самой красивой женщиной 2017 года актрису Джулию Робертс.

«Я очень польщена», — призналась 49-летняя кинозвезда. Она стала самой красивой женщиной по версии People уже в пятый раз.

Актрисы на протяжении 14 лет живет в счастливом браке с оператором-постановщиком Дэниэлом Модером. У них есть трое детей — близнецы Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер, а также младший сын Генри.

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Джулия Робертс попала на обложку People как самая красивая женщина еще в возрасте 23 лет — на пике популярности после фильма «Красотка». Став самой красивой женщиной по версии People еще в 1991 году, она затем подтвердила это звание в 2000, 2005 и 2010 годах.

Актриса имеет в своем активе «Оскар» за роль в фильме «Эрин Брокович», три «Золотых глобуса» за «Эрин Брокович», «Красотку» и «Стальные магнолии». За 30-летнюю карьеру в кино Робертс снялась в более 50 фильмах.



















Aizvērt Актриса Джулия Робертс Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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