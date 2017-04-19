Журнал People назвал красоткой года Джулию Робертс

Джулия Робертс
 

Джулия Робертс. Фото: Reuters/ScanPix

Журнал People назвал самой красивой женщиной 2017 года актрису Джулию Робертс.

«Я очень польщена», — призналась 49-летняя кинозвезда. Она стала самой красивой женщиной по версии People уже в пятый раз.

Актрисы на протяжении 14 лет живет в счастливом браке с оператором-постановщиком Дэниэлом Модером. У них есть трое детей — близнецы Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер, а также младший сын Генри.

Реклама

Джулия Робертс попала на обложку People как самая красивая женщина еще в возрасте 23 лет — на пике популярности после фильма «Красотка». Став самой красивой женщиной по версии People еще в 1991 году, она затем подтвердила это звание в 2000, 2005 и 2010 годах.

Актриса имеет в своем активе «Оскар» за роль в фильме «Эрин Брокович», три «Золотых глобуса» за «Эрин Брокович», «Красотку» и «Стальные магнолии». За 30-летнюю карьеру в кино Робертс снялась в более 50 фильмах.

Актриса Джулия Робертс

Фото: Актриса Джулия Робертс0

Еще по этой теме
Джулия Робертс отмечает 49-летие: 10 интересных фактов об имениннице

Джулия Робертс отмечает 49-летие: 10 интересных фактов об имениннице

Джулия Робертс разводится с мужем

Джулия Робертс разводится с мужем

Джулия Робертс и Джордж Клуни спели с Гвен Стефани ее хиты

Джулия Робертс и Джордж Клуни спели с Гвен Стефани ее хиты


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ziemeļblāzma, 69500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68000 EUR

reklama.vesti.lv

Не можете оплачивать 3-комнат. квартиру, перебирайтесь в 1-комн. Новости

Не можете оплачивать 3-комнат. квартиру, перебирайтесь в 1-комн.

Утро в Огре: латвиец запечатлел красивые виды при помощи дрона Hi-Tech

Утро в Огре: латвиец запечатлел красивые виды при помощи дрона

Небритая красота: блогер целый год не держала бритву в руках Wo&Men

Небритая красота: блогер целый год не держала бритву в руках

Что делать, если мне 30 с хвостиком и я... девственница Wo&Men

Что делать, если мне 30 с хвостиком и я... девственница

В лягушачьей слизи нашли лекарство от гриппа Hi-Tech

В лягушачьей слизи нашли лекарство от гриппа

Звезды кино

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры Тейка
Сдают Квартиры Тейка 300 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 