ФОТО: Смотрите, как выглядит самая красивая женщина года в обычной жизни

Как сообщило издание, «прошло 26 лет с того момента, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке People в рейтинге «Самых красивых в мире» и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой».

Not just a pretty woman, People Magazine names Julia Roberts the "World's Most Beautiful Woman" this year pic.twitter.com/Q8ELNwgyFn— NEWSTALK1010 (@NEWSTALK1010) April 19, 2017