ФОТО: Смотрите, как выглядит самая красивая женщина года в обычной жизни

Джулия Робертс
 

Джулия Робертс. Фото: REUTERS/Scanpix

Известная голливудская звезда 49-летняя Джулия Робертс уже в рекордный пятый раз признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

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Как сообщило издание, «прошло 26 лет с того момента, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке People в рейтинге «Самых красивых в мире» и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой».

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Популярность и статус «звезды Голливуда» актрисе принесли съемки в мелодраме «Красотка» в 1990 году, а за главную роль в биографической картине «Эрин Брокович» она была удостоена премии «Оскар». До сих пор Джулия Робертс считается одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис в мире.

В обычной жизни Робертс, как и многие дургие голливудские занменитости, выглядит совершенно обычно - носит безразмерные парки и кроссовки, выходит на улицу без мейкапа и укладки, а также чувствует абсолютную свободу в выборе стиля.

Фото: PCN/insight media/Vida Press

Фото: PCN/insight media/Vida Press

Фото: FAMEFLYNET PICTURES/Vida Press

Фото: Splash News/Vida Press

Фото: FAMEFLYNET PICTURES/Vida Press

Фото: Felipe Ramales/Splash News/Vida Press

Фото: VM/Goodwin/FAMEFLYNET PICTURES/Vida Press

Фото: Vasquez/FAMEFLYNET PICTURES/Vida Press

Фото: Al Pastor/Vida Press

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