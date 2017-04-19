Поклонники недоумевают: Ева Лонгория беременна или стала много есть?

Папарацци на днях подловили 42-летнюю Еву Лонгорию на отдыхе на Гавайских островах. Что сразу бросилось в глаза поклонникам, их любимая «Отчаянная домохозяйка» так поправилась, что даже появились слухи о ее возможной беременности.

Официальных комментариев на предмет беременности пока нет. Но видно, что актриса светится от счастья и абсолютно не переживает по поводу неудачно выбранного купальника.

Около года назад она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, после чего Ева стала меньше работать и (очевидно) больше кушать.

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#FotoViral📸 Crees que #EvaLongoria está embarazada o gordita!? A post shared by Detodounpocord (@detodounpocord) on Apr 19, 2017 at 11:05am PDT

Ну или в семье действительно ожидается пополнение.

Больше фото с отдыха на Гаваях смотрите в нашей галерее.































Aizvērt Ева Лонгория отдыхает на Гавайских островах Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







#VacationMode 🕶🍹 A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on Apr 19, 2017 at 2:01pm PDT

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