Поклонники недоумевают: Ева Лонгория беременна или стала много есть?

 

Фото: FAMEFLYNET PICTURES/Vida Press

Папарацци на днях подловили 42-летнюю Еву Лонгорию на отдыхе на Гавайских островах. Что сразу бросилось в глаза поклонникам, их любимая «Отчаянная домохозяйка» так поправилась, что даже появились слухи о ее возможной беременности.

Официальных комментариев на предмет беременности пока нет. Но видно, что актриса светится от счастья и абсолютно не переживает по поводу неудачно выбранного купальника.

Около года назад она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, после чего Ева стала меньше работать и (очевидно) больше кушать.

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#FotoViral📸 Crees que #EvaLongoria está embarazada o gordita!?

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Ну или в семье действительно ожидается пополнение.

Больше фото с отдыха на Гаваях смотрите в нашей галерее.

Ева Лонгория отдыхает на Гавайских островах

Фото: Ева Лонгория отдыхает на Гавайских островах0

#VacationMode 🕶🍹

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