Поклонники недоумевают: Ева Лонгория беременна или стала много есть?

Папарацци на днях подловили 42-летнюю Еву Лонгорию на отдыхе на Гавайских островах. Что сразу бросилось в глаза поклонникам, их любимая «Отчаянная домохозяйка» так поправилась, что даже появились слухи о ее возможной беременности.
Официальных комментариев на предмет беременности пока нет. Но видно, что актриса светится от счастья и абсолютно не переживает по поводу неудачно выбранного купальника.
Около года назад она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, после чего Ева стала меньше работать и (очевидно) больше кушать.
Ну или в семье действительно ожидается пополнение.
Больше фото с отдыха на Гаваях смотрите в нашей галерее.
Еще по этой теме