Алла в ударе! Пугачева у всех на глазах сняла шиньон во время интервью

Примадонна российской эстрады сразила поклонников и журналистов наповал. Во время московского концерта «Удачные песни» Алла Пугачева решила подшутить над гостями и позволила себе смелую шалость.

Вчера в Москве прошел концерт «Удачные песни». В мероприятии приняли участие звезды российской эстрады - Филипп Киркоров, Анита Цой, Лолита, Стас Михайлов, Алла Пугачева и многие другие.

Как обычно, одним из самых долгожданных гостей стала Пугачева. При виде певицы, журналисты тут же бросились к ней с вопросами.

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Рассказывая о весьма тривиальных вещах, артистка с иронией призналась, что у нее «нет никакого имиджа», а прическа, которой все восхищаются, не более, чем заслуга стилистов и удачно подобранный шиньон.

Свое заявление Пугачева с легкостью доказала: артистка легким движением руки сняла аксессуар, создававший дополнительный объем ее прическе. Стоит ли говорить, какую бурную реакцию спровоцировала своим поступком Примадонна!

Через неколько секунд шиньон вернулся на место, а исполнительница продолжила непринужденное общение с прессой.

«Понимаете, в чем дело. Я без имиджа, - заявила Пугачева. - Я просто вышла из сценического образа Аллы Пугачевой. И теперь я просто Алла Пугачева».

Журналисты также уточнили, стоит ли поклонникам ждать от артистки сольных концертов. «Если доживу до 70, то, может, попробую», - с улыбкой сказала Алла Борисовна.

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