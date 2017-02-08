Федор Бондарчук впервые откровенно рассказал, почему влюбился в Паулину Андрееву

 

Фото: TASS/Scanpix

На днях стало известно, что 49-летний Федор Бондарчук и 28-летняя Паулина Андреева не только появились вместе на обложке журнала, но и дали весьма откровенное интервью о своем романе. Режиссер и актриса пояснили, что пресса часто приукрашивает действительность, хотя сейчас в их отношениях есть сложности.

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За последние полгода Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали едва ли не главной парой российского кинематографа, за которой охотятся глянцевые издания.

Однако только Ксении Собчак удалось сделать актрису и режиссера главными героями своего журнала L’Officiel и устроить первую совместную фотосессию влюбленных.

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Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу!! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью Главной Пары Года- Паулина Андреева в обьятиях Федора Бондарчука на новой обложке @lofficielrussia !!!#конкурентампривет 😉😉😉 На обложке: @paulina_andreeva_official_page Фото: @danilgolovkin Стиль: @bessomme На Фёдоре: футболка @tomford, пиджак @givenchyofficial На Паулине: жакет @givenchyofficial, серьга @cartier, браслет @vancleefarpels

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В интервью Федор объяснил, что обратил внимание на Паулину,

увидев ее на сцене театра, а когда узнал лучше, то был совершенно ей очарован: «Про таких девушек в романах писали. Не нашего века. Достоинство, порядочность, честность — для них не пустые слова».

Андреева же призналась, что часто советуется с Бондарчуком, и в отношениях у них абсолютная гармония: «Надо сказать, что я и сама не промах полидировать, но справедливо и естественно уступаю ему позиции, мне это нравится».

Федор не стал скрывать, что первый совместный выход на красную дорожку был для них с Паулиной полностью просчитанной и спланированной акцией. Также Бондарчук пояснил, что многие слухи об их отношениях совершенно не соответствуют действительности, и, скорее, приукрашивают ее.

«Мы можем сколько угодно рассуждать о том, хотим ли мы делать свою жизнь достоянием общественности, но в реальности ты читаешь про себя в интернете: «Как достоверно утверждает источник, близкий к двоюродной сестре ассистента помощника Бондарчука, Паулина и Федор сейчас отдыхают в Ницце» и так далее. А

на самом деле наша жизнь последние полгода выглядит так: мы созваниваемся и пытаемся понять, сколько сегодня вечером есть свободного времени, чтобы провести его вместе — ну, минут сорок пять, час, час тридцать», — посетовал Федор.

Актриса подтвердила слова возлюбленного и пояснила, что никогда не любила совмещать проекты и личную жизнь.

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