А с виду такой «приличный»! Смотрите, как выглядел Шнуров 20 лет назад

Сергей Шнуров
 

Сергей Шнуров. Фото: instagram.com

Известный российский певец и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров отличается своим неспокойным нравом, провокационным поведением и острыми текстами песен. Накануне артист показал поклонникам необычное фото.

Еще по этой теме

Шнуров поделился в своем микроблоге Instagram снимком 19-летней давности. В далеком 1998 году певец носил странную бородку, цветастые вещи и причудливые очки. Кроме того, иполнитель выглядит гораздо более худым, чем сейчас.

1998 год. Приличный человек.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on

Реклама

В то время группа «Ленинград» только начинала творческий путь. Коллектив еще не успел выпустить ни одного студийного альбома, но уже активно занимался созданием музыки. Только спустя некоторое время музыканты обрели невероятную популярность.

За время существования «Ленинграда» бессменный лидер перепробовал всевозможные эпатажные сценические образы, многие из которых впоследствии стали ассоциироваться с имиджем группы.

Клип группы "Ленинград" 1998 года

Еще по этой теме
Сергей Шнуров похвастался взрослыми детьми

Сергей Шнуров похвастался взрослыми детьми

Сергей Шнуров о разрыве с женой Матильдой

Сергей Шнуров о разрыве с женой Матильдой

Скандальный Шнуров испортил школьникам праздник

Скандальный Шнуров испортил школьникам праздник


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Cēsis, 18000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR
Дом
Дом, Dzidriņas, 99000 EUR

reklama.vesti.lv

«Корсетные» косички — новый тренд, который вам точно понравится Wo&Men

«Корсетные» косички — новый тренд, который вам точно понравится

Латвия: Названы профессии, где наблюдается острая нехватка работ Новости

Латвия: Названы профессии, где наблюдается острая нехватка работ

Соцсети предупреждают: Мошенники добрались до Плявниеки Новости

Соцсети предупреждают: Мошенники добрались до Плявниеки

Корабль «Союз МС-04» запустили к МКС Hi-Tech

Корабль «Союз МС-04» запустили к МКС

Психологи рассказали, что означает активность в соцсетях Wo&Men

Психологи рассказали, что означает активность в соцсетях

Певцы

Музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
http://alkoutlet.lv

Темы

 