А с виду такой «приличный»! Смотрите, как выглядел Шнуров 20 лет назад

Известный российский певец и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров отличается своим неспокойным нравом, провокационным поведением и острыми текстами песен. Накануне артист показал поклонникам необычное фото.
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Шнуров поделился в своем микроблоге Instagram снимком 19-летней давности. В далеком 1998 году певец носил странную бородку, цветастые вещи и причудливые очки. Кроме того, иполнитель выглядит гораздо более худым, чем сейчас.
В то время группа «Ленинград» только начинала творческий путь. Коллектив еще не успел выпустить ни одного студийного альбома, но уже активно занимался созданием музыки. Только спустя некоторое время музыканты обрели невероятную популярность.
За время существования «Ленинграда» бессменный лидер перепробовал всевозможные эпатажные сценические образы, многие из которых впоследствии стали ассоциироваться с имиджем группы.
Клип группы "Ленинград" 1998 годаЕще по этой теме