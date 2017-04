ФОТО: Настя Каменских в новом образе стала копией Ким Кардашян

Друзья! Эмоции переполняют!!! Уже сегодня я знакомлю вас с лимитированной коллекцией NKsport! Смотрите LookBook, пишите как вам! Я делала эту коллекцию для вас! Для всех, кто, так же как, и я готов идти к своей мечте, не смотря ни на что! Смотреть и заказывать можно по ссылке ➡️modnakasta.ua Ссылка в профиле👆 Коллекция будет представлена только на @modnakasta Найди свою форму с NKsport! Твоя Настя Каменских!❤️ #modnakasta #NKsport #найдисвоюформу

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Apr 20, 2017 at 12:33am PDT