ФОТО: Настя Каменских в новом образе стала копией Ким Кардашян

 

Фото: instagram.com

Известная украинская певица Настя Каменских продолжает удивлять экспериментами с новыми образами. Свежий снимок исполнительницы в микроблоге вызвал бурю обсуждений в Сети.

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Новая фотосессия Каменских приурочена к выходу ее собственной коллекции спортивной одежды. Перед объективом фотографа певица предстала в непривычно дерзком образе, продемонстрировав соблазнительные формы.

Многие подписчики отметили, что в таком виде Настя сильно напоминает Ким Кардашьян.

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Исполнительница позирует в спортивном укороченном топе и облегающих леггинсах. Образ завершает прическа из разноцветных колосков.

«Настю сильно отфотошопили», «Попа как у Ким Кардашьян», «Вообще на себя не похожа на этом фото», «Не узнать! Крутая!», «Такое чувство, что это не Настя», «Украинская Ким Кардашьян», «Не похожа на себя», «Я подумала, это Ким», – высказались поклонники.

Напомним, не так давно американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян предстала в похожем образе.

Hello, it's me

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#SecretProject @patmcgrathreal @jenatkinhair

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#VacayVibez @golden_barbie

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