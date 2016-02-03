ФОТО: Настя Каменских в новом образе стала копией Ким Кардашян

Известная украинская певица Настя Каменских продолжает удивлять экспериментами с новыми образами. Свежий снимок исполнительницы в микроблоге вызвал бурю обсуждений в Сети.
- Настя Каменских шокировала последствиями серьезной операции 1 февраля 2017 г.
- Потап и Настя Каменских заговорили о несчастной любви 27 января 2017 г.
- Поклонники ликуют! Настя Каменских показала обручальное кольцо 14 января 2017 г.
Новая фотосессия Каменских приурочена к выходу ее собственной коллекции спортивной одежды. Перед объективом фотографа певица предстала в непривычно дерзком образе, продемонстрировав соблазнительные формы.
Многие подписчики отметили, что в таком виде Настя сильно напоминает Ким Кардашьян.
Друзья! Эмоции переполняют!!! Уже сегодня я знакомлю вас с лимитированной коллекцией NKsport! Смотрите LookBook, пишите как вам! Я делала эту коллекцию для вас! Для всех, кто, так же как, и я готов идти к своей мечте, не смотря ни на что! Смотреть и заказывать можно по ссылке ➡️modnakasta.ua Ссылка в профиле👆 Коллекция будет представлена только на @modnakasta Найди свою форму с NKsport! Твоя Настя Каменских!❤️ #modnakasta #NKsport #найдисвоюформу
Исполнительница позирует в спортивном укороченном топе и облегающих леггинсах. Образ завершает прическа из разноцветных колосков.
«Настю сильно отфотошопили», «Попа как у Ким Кардашьян», «Вообще на себя не похожа на этом фото», «Не узнать! Крутая!», «Такое чувство, что это не Настя», «Украинская Ким Кардашьян», «Не похожа на себя», «Я подумала, это Ким», – высказались поклонники.
Напомним, не так давно американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян предстала в похожем образе.
Еще по этой теме