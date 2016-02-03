ФОТО: Настя Каменских в новом образе стала копией Ким Кардашян

Известная украинская певица Настя Каменских продолжает удивлять экспериментами с новыми образами. Свежий снимок исполнительницы в микроблоге вызвал бурю обсуждений в Сети.

Новая фотосессия Каменских приурочена к выходу ее собственной коллекции спортивной одежды. Перед объективом фотографа певица предстала в непривычно дерзком образе, продемонстрировав соблазнительные формы.

Многие подписчики отметили, что в таком виде Настя сильно напоминает Ким Кардашьян.

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Исполнительница позирует в спортивном укороченном топе и облегающих леггинсах. Образ завершает прическа из разноцветных колосков.

«Настю сильно отфотошопили», «Попа как у Ким Кардашьян», «Вообще на себя не похожа на этом фото», «Не узнать! Крутая!», «Такое чувство, что это не Настя», «Украинская Ким Кардашьян», «Не похожа на себя», «Я подумала, это Ким», – высказались поклонники.

Напомним, не так давно американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян предстала в похожем образе.

Hello, it's me A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 2, 2016 at 4:43pm PST

#SecretProject @patmcgrathreal @jenatkinhair A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 6, 2016 at 5:01pm PST

#VacayVibez @golden_barbie A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Aug 18, 2016 at 10:09pm PDT

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