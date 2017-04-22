Признание Киркорова: он женился на Пугачевой по желанию Собчак

Певец Филипп Киркоров в студии программы «Секрет на миллион» раскрыл подробности свадьбы с Аллой Пугачевой. Оказывается, артисты не горели желанием связать себя узами брака.

«Мы не собирались жениться официально. Это была инициатива покойного ныне Анатолия Ивановича Собчака», – ошеломил признанием исполнитель.

По словам Киркорова первый мэр Ленинграда и директор зала очень хотели поженить знаменитостей. «А я паспорт забыл», – попытался отговориться тогда певец. «Мы привезем», – ответили ему.

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Aizvērt Алла Пугачева отдыхает на вилле "Марта" в Юрмале TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET







И привезли, и даже расписали. Это произошло 15 марта 1994 года. 27-летний Филипп Киркоров был настолько влюблен и счастлив, что даже не обратил внимания на то, что работники ЗАГСа произнесли его отчество как Борисович, а когда его спросили, согласен ли он взять в жены Аллу Пугачеву, он ответил «Да». В мае того же года супруги обвенчались в Иерусалиме.

Пугачева тогда говорила, что снова хотела бы стать мамой. «Я не то что бы мечтал стать отцом, мне казалось, что ребенок еще больше нас объединит, сохранит наш брак.

Но мы тогда настолько упивались жизнью, друг другом, и этот период особенно – мне 30, ей сорок с небольшим – что о детях не думали», – рассказал артист.

Киркоров признался, что иногда ему кажется, будто он до сих пор в браке с Пугачевой. Однако счастливых дней в их семейной жизни было не так уж много. «Я считаю, первый год и все. Почему? Женщины что любят в первую очередь? Внимание! А артист что любит? Тоже внимание! А когда муж – артист, он тоже любит внимание к себе», – честно сказал певец.







































Aizvērt Филипп Киркоров выступил в Риге с новым шоу "Я" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Разоткровенничавшись Киркоров решил назвать и причину разрыва с Пугачевой. По его словам, он слишком много времени уделял карьере. «Просил прощение за невнимание, и Алла прощала.

А потом в один момент она – красивая, талантливая и умная женщина – сказала «Все! Стоп!» Чаша ее терпения переполнилась, и я просто ушел.

Эту женщину, потерявши раз, не вернешь никогда», – заявил поп-король.

При этом артисты не хотели, что бы их развод вызвал ажиотаж. «Когда мы поняли, что больше не можем быть вместе, хотели как-то грамотно и мягко выйти из этой ситуации, не хотели создавать ажиотаж, не хотели своим разводом вызывать бурю эмоций у общественности, поэтому разводились на дому. Это произошло 27 марта 2005 года», – отметил певец.

После развода Филипп Киркоров начал встречаться с певицей Анастасией Стоцкой. «Все думают, что Макс увел у меня Аллу, но это не так. Макс появился тогда, когда мы с Аллой уже поняли, что между нами все кончено», – сообщил артист.

При этом, Киркоров считает, что именно благодаря Галкину они с Пугачевой сохранили хорошие отношения. Теперь артисты дружат семьями. «На семейных праздниках Алла, Максим и их дети всегда самые главные мои гости», – рассказал певец.

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