Без макияжа 35-летняя Вера Брежнева смотрится ровесницей 16-летней дочери

Вера Брежнева
 

Вера Брежнева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На днях Вера Брежнева выложила в свой Инстаграм селфи, на котором позирует без мейкапа. Увидев новое фото, подписчики начали наперебой восхищаться естественной красотой певицы и отмечать, что с «голым» лицом она кажется подростком.

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21 апреля Вера Брежнева опубликовала в своем фотоблоге новый снимок, сделанный в Бакинском международном аэропорту. На снимке певица предстала в максимально естественном виде — без идеальной укладки и броского мейка.

«Какое счастье — путешествовать по разным городам, странам, находить новых друзей, любимые места.. (орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», — подписала кадр Вера.

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В комментариях подписчики сразу же отметили, что с «голым» лицом Брежнева выглядит настолько молодо и свежо, что кажется ровесницей своей 16-летней дочери.

К слову, поклонники уже не первый раз поражаются удивительному сходству Веры и Сони и считают, что девушке удалось взять от своей звездной мамы все самое лучшее.

Slaying with my momma❤️

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper)

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